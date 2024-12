Le fiamme sono state prontamente spente

Ieri, 15 dicembre, alle ore 23:45 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni sono intervenuti in via Serro Di Morra, nel comune di Lioni, per domare un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata. Le fiamme, che avevano avvolto completamente il veicolo, sono state prontamente spente, limitando i danni alla facciata di un edificio nelle vicinanze. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant’Angelo Dei Lombardi, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incendio.