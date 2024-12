Tutti gli eventi del cartellone natalizio

Il borgo della Costiera Amalfitana che meglio di tutti incarna le suggestioni del Natale è pronto ad illuminare la magia delle festività con un ricco programma che tiene assieme tradizioni, innovazione, musica, folklore, laboratori ed animazione per bambini. Appuntamento clou, come ogni anno, quello con la tradizionale Calata della Stella nella notte di Natale, arrivata alla 144esima edizione.

Dopo l’accensione delle caratteristiche luminarie che l’hanno trasformata in una favola en plein air, l’8 dicembre, l’incanto prosegue il 21 dicembre con la I edizione del Presepe Vivente: un doppio appuntamento, il 21 ed il 28 dicembre dalle 20.30 alle 24, che permetterà di riscoprire il fascino del borgo attraverso le rappresentazioni tipiche della Natività.

Domenica 22 tocca ai bambini riscaldare l’atmosfera con la festa musicale conclusiva dei laboratori creativi ed educativi di Ablativo-Declinazioni Espressive, che hanno intrattenuto i più piccoli nelle passate settimane: “Un mare di suoni” vi aspetta per travolgervi con suoni ed emozioni a partire dalle ore 19, presso la chiesa di San Salvatore de’ Birecto.

Il 24 dicembre, giorno di Vigilia, sarà la tradizione a prendersi la scena: a partire dalla conclusione della Novena di Natale, antica liturgia che si perde nella notte della storia e nella cultura del borgo e nelle albe di chi ancora la mantiene viva, passando per la classica zeppolata mattutina in piazza Umberto I e l’arrivo di Babbo Natale, alle ore 10.30, pronto ad allietare grandi e piccini. In attesa che, allo scoccare della mezzanotte, la Stella inizi a scivolare dal Monte Aureo, rinnovando la nascita degli auspici di pace e serenità per tutti i popoli della Terra.

Il 29 dicembre sarà la volta di InCanto di Natale, un imperdibile appuntamento musicale che, a partire dalle ore 20.30 presso la chiesa di San Salvatore de’ Birecto, allieterà i presenti con il fascino dei più celebri canti del Natale, Christmas Carols e medley strumentali.

Sarà la banda Folk Atrani, invece, ad accompagnare turisti e residenti verso il 2025: con musiche, strofe e balli della tradizione il gruppo traghetterà il borgo nel nuovo anno, a partire dalle 23.30. Previste, fino all’Epifania, anche altre uscite.

Il 4 gennaio, dalle ore 17, ci sarà la sosta nel borgo più piccolo d’Italia delle Fiat 500 in versione natalizia

Durante tutto il periodo delle festività, infine, sono previste attività ricreative anche presso il “Centro sociale Giuseppe Cavaliere”: torneo burraco, play station, tressette, ping pong, tombola Sociale con gli anziani e momento conviviale. Il centro organizzerà anche l’arrivo della befana, il 5 gennaio.

Un variegato cartellone degli eventi che vuole coniugare momenti di spiritualità ad altri dedicati allo svago, anche dei più piccoli, con l’obiettivo di mantenere vive le antiche tradizioni popolari, i riti religiosi ed intimi che caratterizzano il Natale senza perdere di vista l’innovazione e la contemporaneità. Anche quest’anno, infatti, alle tradizionali luminarie artistiche che esaltano la bellezza del borgo sono state affiancate alcune proiezioni luminose realizzate grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale: una scelta al passo coi tempi, che non tralascia però di sottolineare il legame del borgo con la sua memoria e la sua identità.