L'anteprima presso la Sonic Muse alle ore ore 21.00

Presso l’Associazione Culturale Sonic Muse Ets, situata ad Avellino, in via Pedicini 63, si terrà la presentazione del nuovo e avvincente singolo del poeta e cantautore Andrea Pinto: Risveglio. La canzone, molto poetica e dai forti contenuti sociali, verrà dapprima riprodotta in formato mp3, per poi essere suonata dal vivo dal cantautore e successivamente commentata dall’attore e regista Luca Gatta. Seguirà l’Open Microphone, introdotto per la prima volta in assoluto ad Avellino, dalla Sonic Muse Ets , durante il quale,artisti e musicisti potranno usufruire del palco e degli strumenti musicali della Sonic Muse, per dar spazio alla loro creatività (musica, poesia, teatro, stand up comedy ecc.).

L’associazione culturale Sonic Muse Ets è anche un circolo Arci letterario-musicale, e ha lo scopo di promuovere artisti locali e non, con particolare attenzione per la musica d’autore e la letteratura. Alla Sonic Muse, scrittori, poeti, musicisti, attori, registi e amanti della cultura e dell’arte sono i benvenuti. Qui, settimanalmente, vengono anche organizzati l’Incontro di lingua inglese, per chi vuole praticare o migliorare il suo inglese el’Open Microphone, dove è possibile usufruire del palco e degli strumenti musicali della Sonic Muse per cantare una canzone, recitare una poesia o quant’altro abbia delle finalità artistiche e intellettuali. Nel mese di dicembre, si stanno già svolgendo svariati eventi culturali (presentazione libri, concerti, recital ecc.) che saranno pubblicizzati sui Canali Social della Sonic Muse e sul Portale Arci.

Presso la Sonic Muse Ets, che è un circolo Arci, aperto solo ai soci, il tesseramento, previa approvazione dell’amministrativo, è obbligatorio. La tessera Arci ha un costo di soli 10 euro annui ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia. Inoltre con la tessera Arci, si ha diritto a una scontistica molto vantaggiosa e che comprende diverse sfere (cinema, teatro, tatuaggi, ristorazione, farmacia, fumetteria, quotidiani, riviste etc.) ad Avellino. Gli sconti per i soci Arci continuano poi in tutt’Italia per quanto riguarda cinema, teatri, musei, siti archeologici, campeggi, vacanze, turismo ecc.