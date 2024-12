Evento presso il Santuario del SS. Rosario in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino

L’evento, realizzato con la collaborazione dell’Ensemble da Camera del Conservatorio «D. Cimarosa» e degli allievi delle classi di Canto e Musica da Camera, rappresenta un importante momento di condivisione musicale e di solidarietà. Durante la serata sarà presentato il progetto «Armonie di Vita», un’iniziativa che unisce la potenza terapeutica della musica al supporto per i piccoli pazienti delle terapie intensive neonatali. Il Rotary Club Avellino, attraverso questo progetto, si propone di contribuire al miglioramento del benessere emotivo e psicologico dei neonati ricoverati, offrendo loro un ambiente più umano e accogliente, in cui la cura si estende oltre l’aspetto tecnico. «Armonie di Vita» sarà realizzato a partire da gennaio 2025 in collaborazione con il Conservatorio di Musica «D. Cimarosa» di Avellino. Grazie al supporto del Rotary Club Avellino, con la sovvenzione del Distretto 2101 e dei Rotary Club Avellino Est e Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, sarà possibile progettare e donare al Conservatorio un laboratorio mobile di musicoterapia, che verrà utilizzato per condurre uno studio innovativo, sviluppato dal Dipartimento di Musicoterapia del Conservatorio e applicato in prima istanza presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell’AORN «S. G. Moscati» di Avellino.

La Prof.ssa Maria Gabriella Della Sala, Direttrice del Conservatorio “D. Cimarosa», ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione con il Rotary Club Avellino, sottolineando come il Club sia sempre vicino ai suoi studenti e attento a premiare le eccellenze. “La musica non è solo arte, ma anche strumento di crescita e di solidarietà – ha dichiarato la Prof.ssa Della Sala – e iniziative come questa dimostrano quanto il Rotary Club Avellino condivida la nostra missione di valorizzare i giovani talenti e promuovere il valore umano della musica”. Il Presidente del Rotary Club Avellino, Prof. Domenico De Simone, ha sottolineato con orgoglio l’importanza di questa iniziativa: “Sono profondamente fiero di guidare il Rotary Club Avellino in questo anno sociale, un periodo ricco di sfide ma anche di grandi opportunità per fare la differenza nel nostro territorio. Collaborare con un ente di eccellenza come il Conservatorio “Cimarosa” ci permette di realizzare un progetto che incarna appieno lo spirito rotariano: promuovere la diversità, l’inclusione e il benessere. “Armonie di Vita” non è solo un progetto, ma un messaggio di speranza che attraverso la musica vuole curare l’anima e costruire un futuro più umano e solidale”.

Un sincero ringraziamento va al major sponsor SEV Iren e agli altri sostenitori: la conceria Derma, Metallurgica Irpina, Cantine Buonanno e Carburanti di Carmine Vitale, il cui contributo è stato essenziale per la realizzazione del progetto. L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero, e il programma prevede l’esecuzione di opere di grandi compositori come G. B. Pergolesi, E. Barbella, L. Arditi, S. Rachmaninov e A. Adam, sotto la guida dei Maestri V. Sepe, M. Laurenza e F. Venga.