Lancia il nuovo format per la sicurezza stradale

Da mercoledì 18/12/2024 inizierà un nuovo format per La Sicurezza Stradale in studio Biagio Ciaramella portavoce delle 3 associazioni, in questa Trasmissione si parlerà di Buche stradali a Trentola Ducenta, Parete, Aversa, e Lusciano, è altre tematiche per la sicurezza stradale, questo format durerà 15 minuti anche perché ogni settimana sarà la voce dei cittadini che vorranno segnalare l’insicurezza stradale sui propri territori. Dopo il nuovo progetto per la sicurezza stradale.

“Segnala l’insicurezza stradale alle associazioni” è la nuova idea per combattere i rischi per gli utenti sulle strade a cura delle associazioni: A.M.C.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv), presieduta da Elena Ronzullo; A.U.F.V. Odv “)”Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv e A.I.F.V.S. ODV “)”Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv, presiedute da Alberto Pallotti. Dalle tante segnalazioni dei cittadini che ci stanno arrivando, tramite il format presente sui siti ufficiali ( https://vittimestrada.eu/segnalazioni / - https://ciaramellaluigi.com /segnalazioni-enti-pubblici ). Ci vediamo costretti non a segnalare più strade ma Città, Provinciali Regionali piene di buche, anche perché bastano pochi giorni di pioggia per far capire come è stato trattato il manto stradale sui nostri territori da anni.

Viaggiare di sera su queste strade Provinciali Regionali oltre alle buche, e un pericolo la scarsità illuminazioni su queste strade, un guasto improvviso diventa un pericolo per gli utenti della strada, le vostre segnalazioni tramite PEC, ha gli enti proposti alla sicurezza stradale, dopo nessuno potrà dire che noi non lo abbiamo segnalato.