Appello al Sindaco di Sanremo per le piccole realtà musicali

Si mettano a bando durante il festival di Sanremo 2025 anche le piazze e le strutture disponibili per eventi a prezzi accessibili

Il Coordinamento Stage & Indies, la filiera della musica indipendente ed emergente italiana, che vede associate tutte le principali associazioni delle piccole realta’ musicali della filiera ideativa, creativa, artistia , produttiva, tecnica e distributiva della musica Made in Italy, dopo un incontro dei suoi vertici degli scorsi giorni, richiede, a fronte dalle tante richieste che provengono da tutta la filiera del mondo della musica indipendente ed emergente, al Sindaco di Sanremo di poter avere accesso attraverso bandi pubblici trasparenti a prezzi accessibili per le piccole realta’ musicali del mondo indipendente ed emergente italiano, che e’ quello che ogni anno rischiando tutto in proprio senza capitali multinazionali sforna quei nuovi talenti che poi alcuni anni dopo diventano pilastri della nuova canzone italiana alle piazze e alle vie della Citta’ di Sanremo per potere allestire stand, banchetti, palchi, eventi, talk, incontri, convegni, premiazioni e quanto utile per valorizzare tutta la nuova scena musicale italiana.

E’ un appello a favore delle nuove generazioni e delle nuove proposte di musica italiana affinche’ possano trovare un palco dove proporsi in modo chiaro e trasparente e senza essere strangolate dagli alti costi o dall’impossibilita’ dell’ingresso per cause non chiare. Auspicando che tale appello possa essere accolto affinche’ le piccole realta’ musicali del Made in Italy del futuro musicale del nostro paese non restino escluse nella Settimana del Festival di Sanremo dall11 al 15 febbraio ma trovino una corretta e giusta collocazione e valorizzazione, restiamo totalmente a disposizione del Sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell’Amministrazione Comunale di Sanremo per un incontro e per definire al meglio tale presenza.

Coordinamento Stage & Indies

(AudioCoop, Aia, Rete dei Festival, Stage, Esibirsi, Classic Rock on Air, Siedas, It- Folk, La Squadra per la Musica, Music Day, Tavolo Bande Popolari e tanti altri)