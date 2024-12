Inaugurata l’installazione sul Ponte della Ferriera

Questa mattina, alla presenza del Sindaco di Avellino, Laura Nargi, è stato inaugurato all’altezza del Ponte della Ferriera l’Albero per la sicurezza. L’installazione, dal forte valore simbolico, prende forma dai caschi anti-infortunistici montati su un’intelaiatura da cantiere, ed è stata promossa dalla Fondazione Anmil, sulla base di un’idea dell’artista Francesco Sbolzani. Il tutto, per ribadire con forza la necessità di tenere alta l’asticella dell’attenzione sul tema dirimente della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un aspetto, questo, rimarcato dal Sindaco di Avellino, Laura Nargi: «L’albero per la sicurezza – spiega – racchiude plasticamente nelle sue forme un messaggio dirimente e vitale: “il fenomeno degli infortuni sul lavoro, che generano mutilazioni e morti, è sempre più grave nella nostra società. Lo testimoniano i numeri inaccettabili dei report annuali. Parliamo – ricorda Nargi – di una vera e propria piaga sociale. Per questo, attraverso questo simbolo, intendiamo richiamare ancora una volta l’attenzione di tutti, dagli imprenditori ai lavoratori, sulla necessità di rispettare tutte le normative e non abbassare mai la guardia. Perché il lavoro è un diritto, e non può causare per nessuna ragione la morte di chi lo esercita o pregiudicarne l’esistenza”.