Tre dirigenti irpini nella squadra di governo

E’ Maurizio D’Ago, 43enne napoletano, Avvocato giuslavorista, dottore in Scienze Storiche, il nuovo Presidente Regionale delle ACLI della Campania; succede a Filiberto Parente, giunto al termine dei due mandati concessi dallo Statuto dell’Associazione, ed è stato eletto nel corso del primo Consiglio convocato dopo il recente Congresso che ha celebrato gli 80 anni della storica associazione del laicato cattolico.

D’Ago porta in dotazione la solida esperienza già maturata alla guida delle Acli metropolitane di Napoli e una visione chiara per il futuro dell’Associazione.

Nei suoi discorsi di candidatura ed insediamento, D’Ago ha delineato le priorità del suo mandato: “Le ACLI della Campania proseguiranno il loro impegno sul tema della pace, quali costruttrici di ponti e relazioni tra mondi diversi. Saranno inoltre impegnate nella lotta alla povertà, a partire dai temi fondamentali del lavoro e dei salari; in un momento storico caratterizzato da cruciali sfide economiche e sociali, le ACLI si pongono come protagoniste nella promozione della giustizia sociale, della solidarietà e del lavoro dignitoso, ed un sicuro punto di riferimento per i lavoratori e le famiglie, ispirate dai valori cristiani, dal Vangelo e dalla dottrina sociale, e dal desiderio di contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva”.

Il neo Presidente, ringraziando i Consiglieri e le Province acliste che lo hanno sostenuto, ha poi presentato la squadra che avrà il compito di coadiuvarlo e supportarlo, a partire dal Vice Presidente Alfredo Cucciniello, attuale Presidente delle ACLI irpine; insieme a Cucciniello, faranno parte della Presidenza regionale anche Francesco Melillo, delegato al Patronato e al Terzo Settore, e Mariangela Perito, responsabile del Coordinamento Donne; completano l’organismo di governance delle Acli della Campania i partenopei Umberto Cristadoro e Pasquale Gallifuoco e i sanniti Maria Giovanna Pagliarulo e Domenico Zampelli.