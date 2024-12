Ad Avellino e Benevento la magia del Natale per tutta la famiglia

"VIAGGIO NEL TEMPO", divertimento e magia natalizia per bambini e famiglie

Un’iniziativa magica e coinvolgente, pensata per i più piccoli e per le famiglie: “Viaggio nel Tempo”, un evento che unisce spettacolo, intrattenimento e lo spirito delle festività natalizie.

Fino al 22 dicembre i due punti vendita Giocheria della Campania – situati ad Avellino (Viale Italia, 10) e a Benevento (Via G. Cassella, 13) – si trasformeranno in un luogo di fantasia, grazie a una serie di appuntamenti unici e indimenticabili.

Un programma ricco di emozioni dove i bambini potranno incontrare i loro personaggi preferiti e vivere esperienze straordinarie: Babbo Natale e i suoi Elfi saranno presenti per regalare momenti di allegria e distribuire dolci, palloncini e zucchero filato, l’incontro con Bumble Bee, l’amatissimo robot dei Transformers alto circa 3 metri, affascinerà i piccoli fan, l’arrivo dei dinosauri animati, come il T-Rex e il Velociraptor, alti circa 4 metri, trasporterà tutti indietro nel tempo, tra avventura e meraviglia. Ogni appuntamento sarà scandito da attività interattive, pensate per stimolare la creatività e garantire il massimo divertimento in un’atmosfera natalizia.

I prossimi appuntamenti sono domani (14 dicembre) a Benevento dalle 10:00 alle 13:00 e alle 16:30 appuntamento con Babbo Natale e gli Elfi mentre alle 17:00 arriveranno i dinosauri T-Rex e Velociraptor. Stesso programma domenica 15 dicembre ma al punto vendita di Avellino. Infine il 21 e 22 dicembre Babbo Natale concluderà il suo tour per un ultimo saluto natalizio nei punti vendita (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 18.30).

“Viaggio nel Tempo” è un’iniziativa di Omast Eventi e Kitikaca che nasce con l’intento di offrire un’esperienza indimenticabile ai bambini, valorizzando al contempo l’importanza della famiglia durante le festività natalizie. Ogni evento è stato studiato per creare un’atmosfera di festa, con spettacoli e animazioni che lasceranno ricordi indelebili. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico.