Grande evento natalizio per l’Istituto Comprensivo di Serino (Av)

Unione e festa tra comunità grazie al volere della Dirigente ed alla collaborazione dei Sindaci dei tre Comuni interessati

L’Istituto Comprensivo di Serino si prepara a celebrare il Natale con un grande evento dedicato a tutti i suoi portatori di interessi: studenti, famiglie, docenti, personale ATA e rappresentanti delle istituzioni locali. Una manifestazione unica, pensata per rafforzare il legame tra le comunità scolastiche dei tre Comuni coinvolti: Serino, Santa Lucia di Serino e Forino. Grazie al contributo e al sostegno dei rispettivi sindaci, Vito Pelosi, Ottaviano Vistocco e Antonio Oliviero, questo ambizioso progetto ha preso vita, trasformandosi in un sogno realizzato. L’evento, che si svolgerà presso la sala congressi del Centro ASI di Solofra il prossimo 16 dicembre alle ore 17, vedrà la partecipazione di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo. Unione, condivisione e collaborazione tra le comunità. La Dirigente scolastica, Antonella De Donno, coadiuvata da un’apposita commissione organizzativa, ha voluto fortemente questa manifestazione per consolidare i legami tra i diversi plessi scolastici e, di riflesso, tra le comunità che compongono l’Istituto. “La dimostrazione di unità e visione condivisa da parte dei tre sindaci è motivo di orgoglio per tutti noi – ha dichiarato la dirigente – perché conferma la volontà di rafforzare il patto educativo e culturale tra i nostri territori”. Alla serata parteciperanno le autorità civili, politiche e militari dei tre Comuni, a testimonianza del forte legame istituzionale e sociale che si vuole celebrare. Gli alunni saranno protagonisti assoluti dell’evento, con esibizioni e contributi creativi che hanno richiesto settimane di preparazione e coinvolgimento da parte di docenti e famiglie. Un evento nel segno della sicurezza e della partecipazione. Il grande evento è stato organizzato con la massima attenzione alla sicurezza, grazie alla scelta del Centro ASI di Solofra come location ideale per accogliere tutti i partecipanti in un ambiente ampio e confortevole. Oltre a essere un’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi, la manifestazione rappresenta un simbolo di unità e collaborazione tra le tre comunità, che da quest’anno si ritrovano insieme per condividere un percorso educativo e culturale comune. Una serata da non perdere L’evento del 16 dicembre non sarà solo una festa di Natale, ma anche una celebrazione dei valori che animano l’Istituto Comprensivo di Serino: inclusione, solidarietà e spirito di comunità. Un appuntamento che promette di emozionare e coinvolgere tutti i partecipanti, lasciando un ricordo indelebile in questo Natale che segna una nuova era di collaborazione tra Serino, Santa Lucia di Serino e Forino. Un invito speciale è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a questa straordinaria manifestazione, che dimostra come l’educazione e la cultura possano essere strumenti potenti per unire e valorizzare le comunità.