La Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno: “Un progetto sbagliato e superfluo, i fondi vengano utilizzati per la Stazione Vesuvio Est”

“Lo stop deciso dal Cipess ai fondi del PNRR destinati alla bretella autostradale Agropoli-Eboli rappresenta una conferma importante di quanto il Movimento 5 Stelle sostiene da sempre: si tratta di un progetto inutile, non prioritario e potenzialmente dannoso per il nostro territorio. Questa decisione è un passo fondamentale per evitare sprechi e orientare le risorse pubbliche verso interventi realmente utili e sostenibili. Il nostro territorio non ha bisogno di nuove colate di cemento, ma di opere che rispondano alle necessità effettive della comunità e siano rispettose dell’ambiente. Questo stop deve servire da lezione per il futuro”, dichiara Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno.

“Questi fondi, ora disponibili, potrebbero essere riassegnati per la realizzazione di un’opera infrastrutturale cruciale che aspettiamo da anni: la Stazione Vesuvio Est. Una struttura che interessa un bacino di utenza di quasi 800.000 abitanti e che sorgerebbe nel cuore di una delle aree più densamente popolate d’Europa. La realizzazione della stazione rappresenterebbe un volano fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, oltre a consentire di decongestionare Napoli Centrale e migliorare la viabilità nell’Agro Nocerino Sarnese e nell’area vesuviana. Inoltre, la stazione sarebbe un elemento strategico per il rilancio turistico dell’intero comprensorio. È bene precisare che, grazie al nostro impegno, siamo riusciti ad ottenere la realizzazione di uno studio trasportistico riguardante la Stazione Vesuvio Est, che ha confermato la forte convenienza dell’investimento, in particolare come nodo di interscambio per le tratte medie e brevi, verso Napoli e Salerno. Siamo in attesa dei risultati finali, ma da quanto emerso fino ad ora, il progetto ha un forte potenziale che non possiamo permetterci di ignorare“, conclude Villani.