L’assessore Giuseppe Giordano: “Questo evento rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale”

La magia dell’epoca medievale rivive sabato 14 dicembre nel suggestivo Convento SS. Trinità di Baronissi. Un evento unico, organizzato dal Comune di Baronissi in collaborazione con la Pro Loco di Baronissi e sotto la direzione artistica di Anna Malesci, ci guiderà attraverso la straordinaria storia della Regina Margherita di Durazzo, una figura emblematica di coraggio, fede e amore, raccontata nelle tre fasi più significative della sua vita: regina e donna, madre e reggente, benefattrice e terziaria francescana.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di proporre alla nostra comunità e ai visitatori un evento che celebra non solo la storia, ma anche i valori universali che essa ci tramanda. Attraverso la figura di Margherita di Durazzo, vogliamo rinsaldare le nostre radici culturali e promuovere un messaggio di forza e resilienza che appartiene alle donne di ogni tempo”.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 20.30, offrirà al pubblico un vero viaggio nel tempo. Accompagnati da un corteo storico di cortigiane e lanaiole, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, resa ancora più coinvolgente dalla partecipazione di trovatori, musicisti e figuranti, tutti in abiti d’epoca. La narrazione sarà arricchita dalla voce narrante, dall’orchestra e da una scenografia che saprà trasportare i presenti nell’epoca della regina.

L’Assessore agli Eventi, Giuseppe Giordano, ha sottolineato: “Questo evento rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. È un’opportunità per riscoprire la storia e sentirci parte di una tradizione che unisce passato e presente, esaltando i veri valori della vita, della famiglia e della società”.

Attraverso le vicende di Margherita di Durazzo, il pubblico potrà scoprire una storia che intreccia oneri e onori della vita regale con emozioni universali: l’amore, l’affetto per i figli e una fede profonda. La presenza del corteo storico, con figuranti e protagonisti in abiti d’epoca, renderà l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente, unendo intrattenimento e cultura in un mix indimenticabile.

Questo spettacolo unico nasce dall’impegno congiunto del Comune di Baronissi, della Pro Loco e di tutte le realtà locali che collaborano per regalare alla comunità un evento straordinario. Vi aspettiamo numerosi sabato 14 dicembre 2024 alle ore 20.30, presso il Convento SS. Trinità di Baronissi, per vivere insieme una serata all’insegna della storia, della cultura e della bellezza.