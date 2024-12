Vassiliadis (Ugl): "La sicurezza nei luoghi di lavoro non resti solo su carta"

“Cordoglio alla famiglia dell’operaio che, oggi, purtroppo, ha perso la vita in un cantiere a Monteforte Irpino. Continuare, nel 2024, a dover solo parlare di sicurezza è un’ amara fragilità per il nostro Paese. L’ elenco degli incidenti e delle morti sul lavoro sono sempre più in aumento e questo non deve solo farci riflettere ma agire“.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario generale dell’ Ugl Avellino in merito all’ incidente mortale verificatosi oggi a Monteforte Irpino.

“È necessario applicare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – prosegue il sindacalista – irrigidire le pene per chi non le rispetta, effettuare maggiori controlli, sensibilizzare e formare i più giovani su questo tema. È inammissibile che due diritti imprescindibili quali la vita e il lavoro vengano ostacolati e messi continuamente a rischio. Lavoriamo in sinergia affinché la sicurezza nei luoghi di lavoro non resti solo su carta“.