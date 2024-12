L'ASL è prima in Campania pagando 29 giorni prima della scadenza

L’ASL di Avellino paga in media 29 giorni prima della scadenza. A dirlo è il Sole24ore che ha elaborato i dati sui tempi di pagamento pubblicati dalla Pubbliche Amministrazioni, stilando una classifica in base agli indicatori di tempestività per Ministeri, Regioni, Comuni Capoluogo e Aziende Sanitarie Locali. L’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, svetta in cima alle Aziende Sanitarie campane. In Campania, in base all’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, con -29,29 giorni, rispetto ai 60 previsti per le Aziende Sanitarie Locali, ottiene il risultato migliore seguita da Caserta e Salerno.

Il taglio dei tempi di pagamento è da sempre uno degli obiettivi della Direzione Generale targata Ferrante, in linea con quanto stabilito dal PNRR che impone a tutte le Pubbliche amministrazioni un’inversione di tendenza rispetto all’andamento del passato con azzeramento dei ritardi entro il 31 marzo 2025. In questo contesto l’ASL ottiene un dato straordinario dimezzando i tempi e garantendo i pagamenti delle fatture mediamente circa 30 giorni prima della scadenza, anche a garanzia del lavoro di professionisti e imprese interessati al pagamento puntuale di forniture di beni e servi