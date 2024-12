Protocollo d’intesa tra il M.I.D. e il Centro Insieme

Il M.I.D. ha siglato un protocollo di intesa con il Centro Insieme

Fronte comune tra il M.I.D. (Movimento italiano disabili) e il Centro Insieme:” Abbiamo firmato – dice il coordinatore regionale del M.I.D. Giovanni Esposito – il protocollo per estendere la nostra vasta gamma di servizi anche agli utenti del Centro.”

“Porteremo avanti – spiega Esposito – un’azione sinergica e coordinata a favore delle persone con disabilità.

Il protocollo ha una durata fino ad eventuale revoca e prevede azioni migliorative per la qualità della vita mediante interventi mirati e condivisi, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali alla piena inclusione di tutti i cittadini, anche rispetto ad un agevole accesso alle attività commerciali e ai servizi pubblici”.

Con il presente Protocollo Operativo d’Intesa i soggetti sottoscrittori. M.I.D. e Centro Insieme condividono l’intento di collaborare per la realizzazione di Attività/Interventi quali consulenza e assistenza legale agli utenti iscritti al M.I.D. e soci della struttura Centro per l’Insieme aderenti interni al presente protocollo, accesso allo sportello d’ascolto regionale M.I.D. per consulenza nutrizionale, psicologica, pedagogica, consulenza legale a tariffazione agevolata, possibilità di adesione ad associazioni in rete M.I.D. impegnate nel campo della disabilità in attività di inclusione e di inserimento nella società verso un miglioramento della qualità della loro vita, accesso ai corsi di formazione con agenzie del lavoro convenzionate M.I.D. pubbliche e private, lotta alle violazioni dei diritti attraverso i nostri canali istituzionali, accesso al settore riservato persone con disabilità stadio Partenio Lombardi di Avellino.

Inoltre agli utenti del Centro Insieme offriamo l’accesso gratuito allo sportello del progetto Inps per tutti in protocollo di intesa e collaborazione con la Direzione Provinciale di Avellino, un progetto nato con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, e tutelando i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie

L’obiettivo è quello di proiettare i cittadini con disabilità in un futuro più inclusivo e con più pari opportunità, potendo contare anche nella partecipazione attiva.