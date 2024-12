Dal 13 dicembre, OISMA inaugura un nuovo percorso di laboratori gratuiti nelle scuole della città

Dal 13 dicembre, OISMA inaugura un nuovo percorso di laboratori gratuiti e attività di sensibilizzazione nelle scuole della città, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della neurodivergenza e favorire l’inclusione sociale. Il primo appuntamento si terrà presso l’Istituto IC Rita Levi Montalcini di Salerno, dove l’organizzazione sarà presente nei corridoi e nelle classi per coinvolgere studenti, docenti e famiglie in un dialogo aperto e partecipativo. Le attività proseguiranno sino a giugno 2025 e coinvolgeranno le classi che vanno dalla prima media al quinto anno delle superiori.

Questo progetto itinerante si articolerà attraverso laboratori pratici, proiezioni di film, attività educative e l’attivazione di sportelli d’ascolto dedicati. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro che favorisca la reciproca comprensione e che metta al centro temi fondamentali come l’inclusione, l’amicizia e il rispetto delle diversità.

Un percorso educativo e sociale - I laboratori su cucina, Lego therapy e manga, pensati per bambini e ragazzi, non si limitano a sensibilizzare sull’importanza della neurodivergenza, ma mirano anche a sviluppare competenze sociali e comunicative. Le attività, che spaziano dalla creatività al confronto diretto, rappresentano una risorsa preziosa per insegnare a “stare insieme” e costruire relazioni basate sulla comprensione e sull’empatia.

Un progetto reso possibile grazie al lavoro di squadra - Questo importante programma è realizzato grazie al supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, e alla collaborazione con partner di grande valore come Non Sei Sola, Eduforscuola e In Cibum. Questi contributi permettono a OISMA di ampliare costantemente il proprio impegno e di offrire nuove opportunità di crescita e autonomia alle persone con disabilità.

Un impegno continuo per il futuro - “I laboratori e le attività nelle scuole sono una tappa fondamentale del nostro lavoro – affermano le fondatrici Dott.ssa Rosaria Ferrara e Annalisa Siano –. Vogliamo coinvolgere i ragazzi, le famiglie e gli educatori in un percorso di conoscenza che non si limiti a combattere i pregiudizi, ma che crei basi solide per una vera inclusione sociale, guardando anche al futuro, al ‘dopo di noi’.”

OISMA invita la cittadinanza e le scuole a partecipare e sostenere questa importante iniziativa, che rappresenta un passo concreto verso una società più inclusiva e consapevole.