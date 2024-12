"Questa collaborazione - spiegano i tre - potrà generare significativi benefici per il nostro territorio"

È stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Area Pilota Alta Irpinia, Confindustria Avellino e Fondazione ITS Academy “Antonio Bruno”. L’accordo ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso una serie di azioni, con la formazione che assume un ruolo fondamentale. Il documento è stato firmato dalla presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole, dal presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia, e da Giuseppe Bruno, presidente della Fondazione “Antonio Bruno”, istituzione formativa di eccellenza nella settore della meccatronica e dell’automazione industriale. “Questa collaborazione – spiegano i tre - potrà generare significativi benefici per il nostro territorio, contribuendo a creare un ambiente più dinamico e competitivo, necessario allo sviluppo e all’attrattività abitativa”. L’intesa prevede azioni di formazione professionale, attraverso percorsi altamente specializzati, azioni di recupero dei giovani inattivi (soprattutto Neet) o finalizzate all’inserimento lavorativo, scambio di informazioni e buone pratiche, produzione di studi di fattibilità, scambio di spazi e infrastrutture per iniziative comuni, orientamento degli studenti, laboratori. Le imprese dell’Alta Irpinia saranno parte centrale della collaborazione. Con la firma del documento, l’Alta Irpinia si apre inoltre alla possibile attivazione di percorsi di studio nei settori della Fondazione ITS Academy “Antonio Bruno“.