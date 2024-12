Gli Assessori Maria Chiara Barrella e Giuseppe Giordano: "Un gesto di inclusione che unisce la comunità: l’amore e l’artigianato dei nostri ospiti rendono questo albero unico"

Un albero di Natale che è molto più di una semplice decorazione: è un simbolo di accoglienza, inclusione e solidarietà. Questa mattina, presso la hall del Comune di Baronissi, è stato inaugurato l’albero di Natale decorato interamente a mano dagli ospiti del Centro SAI Baronissi – Medihospes. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il SAI, celebra il valore dell’integrazione e la bellezza della condivisione, soprattutto in un periodo dell’anno così carico di significato. L’albero, donato con generosità da De Luca Fiore Impianti, è una pianta viva, che dopo le festività sarà piantata in una frazione di Baronissi, diventando un simbolo tangibile di rinascita e costruzione di futuro.

La Sindaca Anna Petta, intervenuta all’inaugurazione, ha espresso profonda gratitudine e commozione per l’iniziativa: «Questo albero non è solo bello, è speciale. È stato realizzato con il cuore: si percepisce amore. Ogni decorazione racconta una storia, ogni pallina è il frutto del lavoro, della creatività e dell’impegno degli ospiti del SAI Baronissi – Medihospes. È forse l’albero più significativo che abbiamo mai avuto qui al Comune. Inoltre, grazie alla donazione di De Luca Fiore Impianti, abbiamo un albero vivo, simbolo di una nuova vita che crescerà insieme alla nostra comunità. Questo gesto è un messaggio di speranza e un invito a coltivare il valore della solidarietà. Abbiamo interi nuclei familiari ospitati al SAI: molti raccontano storie di vita complicate, molti fuggono dalle guerre. Regalare un sorriso ad ogni bimbo è una missione che ci riempie ogni volta di emozioni».

L’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Maria Chiara Barrella ha aggiunto: «L’albero che oggi accogliamo nel nostro Comune è un’opera di artigianato che va oltre la bellezza estetica. È un messaggio di amore, realizzato da persone che, nonostante le difficoltà, hanno voluto donare un pezzo di sé alla nostra comunità. Questo albero rappresenta un ponte tra culture e dimostra come l’integrazione possa arricchire tutti noi. Ogni cittadino che passerà per il Comune troverà in questo albero un sorriso e una speranza».

Anche l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ha sottolineato l’importanza del progetto:

«L’arte e la manualità che emergono da ogni decorazione sono un tributo alla creatività e alla dedizione degli ospiti del SAI. Questo albero è un simbolo del Natale vissuto come momento di condivisione, ma anche come occasione per riflettere sul valore dell’accoglienza e sul contributo che ciascuno può dare alla comunità. In particolare, i bambini e le famiglie potranno trarre ispirazione da questa iniziativa, comprendendo l’importanza di gesti semplici ma carichi di significato».

Le decorazioni, interamente realizzate a mano dagli ospiti del Centro SAI Baronissi – Medihospes, includono palline dipinte e personalizzate, create con materiali semplici ma valorizzate da una grande cura dei dettagli. Gli ospiti, che provengono da diversi contesti culturali, si sono dedicati con entusiasmo a questo progetto, dimostrando che l’arte e la creatività possono diventare linguaggi universali di incontro. E, per i bimbi presenti, in dono tanti Babbo Natatale di cioccolato.

Il direttore del SAI Medihospes, Donato Lopez e la coordinatrice Anna Coppola Negri hanno spiegato il significato profondo di questa iniziativa: “Per noi, questo momento rappresenta un punto di incontro tra Natale, solidarietà e accoglienza. Nonostante le diversità religiose o culturali, i nostri ospiti partecipano con entusiasmo perché si sentono parte della grande comunità di Baronissi. Da quando il progetto è attivo, oltre 300 persone sono state accolte, molte delle quali si sono pienamente integrate, trovando lavoro e decidendo di stabilirsi sul territorio. Questo è il risultato più grande che possiamo ottenere: vedere queste famiglie iniziare una nuova vita con serenità e dignità. Le palline che oggi decorano l’albero raccontano questa storia di speranza e resilienza.“

L’albero, che adorna l’ingresso del Palazzo di Città, è stato posizionato in un luogo strategico per accogliere cittadini, visitatori e bambini. Oltre a rappresentare un augurio di buone feste, diventa un esempio di come il territorio di Baronissi sia capace di valorizzare i legami, costruendo ponti di solidarietà e integrazione.

“Durante le festività, la comunità sarà coinvolta in diverse iniziative che mirano a rafforzare il senso di appartenenza e condivisione, partendo proprio da un semplice ma potente gesto di amore e artigianalità”-concludono-.