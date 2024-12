Convegno a cura del gruppo Archeologico La Civita di Atripalda

Il Gruppo Archeologico La Civita di Atripalda è lieto di comunicare la realizzazione del convegno ”Riflessioni sulla valorizzazione delle aree interne: utopia o realtà?” il turismo rappresenta l’unica strategia possibile per lo sviluppo delle aree interne? Cosa si può fare per contrastare lo spopolamento delle aree interne? Venerdì 13 dicembre nella sala consiliare del palazzo civico di Atripalda cercheremo di rispondere a queste domande e a molte altre, e proveremo a riflettere sulle sfide e sulle opportunità relative alla valorizzazione e alla tutela delle aree interne, definibili come aree distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali.

Il convegno, oltre a fare il punto della situazione in merito alle scelte strategiche, alla tutela e a fare luce su un problema che negli ultimi anni è stato affrontato da discorsi costruiti da istituzioni centrali, associazioni, studiosi e amministrazioni locali, sarà non solo un’opportunità per uno scambio di idee e di proposte da parte di studiosi e operatori locali, ma anche un’occasione nella quale studenti, docenti e un pubblico generico potranno contribuire attivamente al dibattito al fine di creare una consapevolezza su come costruire delle forme di sviluppo che favoriscano il benessere delle aree interne, preservando il territorio, le risorse naturali e il paesaggio per le generazioni future.