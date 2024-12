Nuovamente battuta dai biancoazzurri di coach Fabbri al Poli della Virtus con il punteggio di 77-67

La Scandone Avellino non riesce a vendicare la sconfitta casalinga contro la Virtus Molfetta e viene nuovamente battuta dai biancoazzurri di coach Fabbri al Poli della Virtus con il punteggio di 77-67. I troppi errori della squadra di coach Sanfilippo hanno condizionato la partita sia in attacco che in difesa in un match che è rimasto sul filo dell’equilibrio fino alla metà del terzo quarto, quando poi il duo Sirakov-Gulley hanno preso in mano la gara guidando i suoi compagni al successo. Non sono bastati per i biancoverdi i 19 punti di Stefanini e i 16 di Pichi. Con questa sconfitta la Scandone resta comunque in vetta alla classifica con 20 punti, insieme a Brindisi, dopo che quest’ultima è caduta sul campo di Canosa. Molfetta sale, invece, a quota 14. Partenza forte dei padroni di casa con un parziale di 6-0 firmato da Filtness e Bertoni.

Controrisposta di Avellino con le triple di Stefanini e Soliani. I lupi sbagliano canestri semplici da sotto e i padroni di casa ne approfittano con il solito Filtenss, dominante in questo inizio gara insieme a Gulley. Prima girandola di cambi per coach Sanfilippo: entrano D’Offizi, Paglia e Zanini. I lupi con Stefanini e Paglia mettono per la prima volta il muso avanti a due minuti alla fine del quarto, ma i padroni di casa restano aggressivi e con un nuovo mini parziale di 6-0 costringono coach Sanfilippo al primo time out della gara. Gli irpini non reagiscono e i pugliesi allungano il proprio vantaggio con Ballardino e Natalini. Al 10’ il punteggio recita 23-15. Secondo quarto che inizia con la Scandone fallosa soprattutto in attacco e che raggiunge subito il bonus dei falli. Molfetta, con il minimo sforzo, riesce a tenere il vantaggio ma ha un momento di down in difesa e gli ospiti provano ad approfittarne con il solito Stefanini ma litigano spesso dai liberi prima con D’Offizi e poi con Pichi (0/2). Trapani ritorna a segnare punti preziosi dal campo ed è proprio Pichi a firmare la nuova parità.

La partita è equilibrata, Molfetta resta concentrata e chiude avanti il primo tempo: 33-29 trascinata dal loro uomo migliore, Gulley. Inizia la terza frazione di gioco sull’asse Trapani-Pichi che impattano nuovamente la gara al 23’. Avellino, però, quando deve dare la spallata per aggredire il match subisce il parziale degli ospiti. Filtness riporta, con due buone giocate, i biancoazzurri avanti e Ballardino, con un’azione da 3 punti, dopo un’azione sciagurata di D’Offizi, manda i suoi compagni sul +8. Coach Sanfilippo è costretto a fermare l’inerzia della gara. Troppi errori degli irpini sotto canestro. Molfetta rallenta e la Scandone piazza un importante parziale di 6-0 sul finire del quarto grazie a Stefanini e Pichi, ottimamente assistito da Cantone. Al 30’ i lupi sono ad un solo possesso dai padroni di casa di Molfetta: 46-43. Inizia l’ultimo quarto con la nuova parità firmata con un canestro da 3 di Cantone. Stefanini riporta avanti i lupi con un nuovo tiro dalla distanza, Molfetta non si scompone e Bertone impatta dai liberi nuovamente la gara. E’ una partita punto a punto senza ancora un padrone. Avellino s’inceppa di nuovo in attacco: Sirakov e Gulley ne approfittano subito per riportare la propria squadra sul 55-49 al 35’. Nuovo time out per i biancoverdi. Molfetta esce ancora più determinata e con super Gulley stappa la gara portandosi sul +11. Avellino prova la rimonta ma Sirakov guida con saggezza la sua squadra verso un’importantissima vittoria. Partita in archivio col punteggio di 77-67.

Parziali: 23-15; 10-14; 13-14; Tabellino Molfetta. Filtness 11, Bertoni 11, Natalini 10, D’Apice, Gulley 29, Sirakov 9, Arifkhanov, Savoia, Seck, Jankovic 2, Ballardino 5 Avellino. D’Offizi 9, Cantone 3, Zanini 2, Iannicelli , Trapani 6 , Soliani 10, Stefanini 19, Pichi 16, Paglia 2, Iacorossi ,

Queste le parole di coach Sanfilippo al termine del match: “Abbiamo giocata una gara insufficiente sia dal punto di vista mentale che fisico. Mi aspettavo che potevamo beccare una giornata del genere dopo che è da tanto che giochiamo in condizioni precarie con troppa gente che ha difficoltà ad allenarsi. Il passaggio a vuoto ci sta ma ora dobbiamo essere bravi a resettare tutto, allenarci in 10 per mettere minuti a chi è rimasto fuori per troppo tempo per i vari infortuni”. La Scandone Avellino ha subito la possibilità di rifarsi nel turno infrasettimanale di giovedì 12 dicembre, quando ospiterà, alle ore 20, al Del Mauro Mola il New Basket Mola.