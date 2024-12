Morti solitarie, c'è bisogno di maggiore attenzione

Nel Golfo di Policastro (SA), un 71enne del posto è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. L’amministrazione comunale e i carabinieri sono stati allertati dai vicini di casa. A seguito dell’occorso sono intervenuti i vigili del fuoco i quali, dopo aver forzato un balcone, hanno rinvenuto il corpo del 71enne senza vita nella camera da letto. In merito all’accaduto è stata informata la Procura di Lagonegro, che ha incaricato il medico legale di effettuare gli accertamenti sul corpo del 71enne, prima di consegnarlo ai familiari. Così ha dichiarato Antonio de Lieto Segretario generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.).

Non è il primo caso, di morte solitaria ed in questa circostanza, il decesso del 71enne è stato scoperto a seguito dell’allarme dato dai vicini di casa del 71enne. Il LI.SI.PO., ritiene che non è più rinviabile la realizzazione di una “Mappa del bisogno” in tutti i comuni, capace di individuare tutte quelle situazioni a “rischio”, proprio come una sorta di azione preventiva contro gli effetti estremi di solitudine. Rafforzare la rete degli assistenti sociali – ha rimarcato de Lieto – con settori dedicati, in particolare, a contattare, anche per telefono, pressoché quotidianamente, i soggetti inclusi in un eventuale programma inserito nel contesto della “Mappa”, servirebbe a scongiurare tante tragedie. Maggiore attenzione quindi, viene richiesta dal LI.SI.PO. verso tutte quelle situazioni individuali “estreme” nella convinzione che è dovere basilare delle Istituzioni essere vicini e solidali proprio a chi vive situazioni di disagio e di potenziale pericolo. Infine – ha concluso De Lieto – è doveroso rammentare che più volte è stato sollecitato la Regione Campania ed i Comuni per la realizzazione della “Mappa del Bisogno” Ma purtroppo ad oggi non vi è stato alcuno intervento da parte di lor signori.