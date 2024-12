Celebrazioni per il 60° anniversario della FIDAPA di Benevento

Martedì 10 Dicembre 2024, alle ore 19,00, presso il Teatro Comunale

L’iniziativa, che gode di significativi patrocini da parte di importanti Associazioni di categoria, quali Confindustria, Coldiretti, CNA, e di Istituzioni pubbliche e private, quali il Ministero della Cultura, l’Osservatorio di Genere dell’Università di Salerno, la Fondazione Bellisario, la Fondazione Benevento Città Spettacolo e la Consulta delle Donne di Benevento, è sostenuta dall’impresa culturale Kinetès-Arte.Cultura.Ricerca.Impresa. e dal suo network Women in Business e celebrerà un importante traguardo raggiunto dalla più antica associazione femminile sannita, la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (1964-2024). Sessant’anni di storia associativa richiedono impegno e riflessioni e impongono il dovere di guardare al futuro partendo dalla valorizzazione di modelli femminili di successo, positivi ed energici, che abbiano investito nella propria formazione e nel proprio lavoro. Senza dimenticare i problemi connessi alla violenza sulle donne, tema sul quale la FIDAPA è impegnata costantemente, martedì sera, sul prestigioso palco del Teatro Comunale di Benevento, saranno premiate Donne di origine sannita che si siano distinte per professionalità, carriera, attività sociale e politica. Donne che la prof.ssa Rossella Del Prete, project leader di “Women in Business” e dell’impresa culturale Kinetès, nonché per la seconda volta Presidente della FIDAPA di Benevento, ha definito, in un suo progetto di ricerca, “Donne Intraprendenti a Sud”. Nel corso della serata sarà conferito il prestigioso Premio Leonesse Sannite a 25 Donne attive nel mondo delle Istituzioni, della Politica, dell’Impresa, delle Professioni, dello Sport, dell’Arte e della Cultura. Donne in carriera, che hanno, a modo loro, con le proprie forze e il proprio talento, sfondato quel tetto di cristallo che ancora frena la piena realizzazione delle Donne nel nostro Paese e, ancor di più, nel nostro Mezzogiorno.

Per tale ragione, sollecitando la partecipazione attiva delle giovani donne alla mission della FIDAPA Business Professional Women, nata con lo scopo di “potenziare il senso di responsabilità della donna lavoratrice; elevarne il livello di cultura e di preparazione; renderla idonea a intraprendere qualsiasi carriera, senza discriminazione di sesso”, la serata sarà interamente dedicata al valore del fare rete, mettendo a sistema le abilità e gli sforzi di ciascuna per ottenere uguali opportunità e status per le donne di tutto il mondo nella vita economica, civile e politica. Non è scontato che alle donne vengano riconosciute bravura, competenza e ‘talento per la vita’ ed è per questo che, con i Premi che saranno conferiti martedì sera, si intende dare visibilità e risonanza a personalità forti e determinate che offrano esempi positivi, documentando la potenza costruttiva delle donne e il contributo sempre più rilevante alla crescita economica e morale di questo territorio e dell’intero Paese. A consegnare l’ambìto Premio alle Leonesse Sannite del 2024, si alterneranno nel corso della serata autorevoli personalità delle istituzioni, dell’economia, della comunicazione e dello spettacolo.

Ospiti straordinari della serata saranno Antonella Pagano, sociologa, poeta, costruttrice di Pace Unesco, che reciterà un monologo sulla forza delle donne e l’Orchestra del Liceo Musicale “Guacci” diretto dal M° Debora Capitanio. l tema degli stereotipi femminili sarà affrontato dal cortometraggio “IO”, scritto e diretto da Marco Migliozzi e che verrà proiettato quella sera in anteprima nazionale alla presenza del Regista e del cast proveniente dalla Scuola di Teatro Officina Teatro Xi di Roma.

L’ingresso al Teatro è, naturalmente, libero per chiunque volesse condividere un traguardo importante nella storia delle donne di questo territorio.