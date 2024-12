Domani giornata conclusiva, alle 20:45 l’accensione del Pino Irpino ad Avellino

Ancora una volta realizzato l’obiettivo di accorciare le distanze geografiche e sociali è stato raggiunto. L’Irpinia sta dimostrando ancora una volta di essere comunità con un cuore grande. Ogni volta che è chiamata a contribuire a una raccolta solidale risponde presente.

Anche nel caso dell’undicesima edizione del Pino Irpino che prosegue senza sosta il tour al grido di #Irpiniativogliobene e continua a incontrare bambini, ragazzi, persone, associazioni e istituzioni in ogni comune d’irpinia.

La raccolta di scarpe sportive, destinate a diventare tappetini antiurto per playground continua così come le sfide a distanza tra i comuni nelle discipline del triathlon “pinolimpico”.

La fiaccola, invece, continua a illuminare le strade e le storie della comunità, anche quelle confinanti più litigiose sono contente di fare un gesto di fratellanza e solidarietà.

Domani la carovana ripartirà da Prata Principato Ultra, per l’ultimo giorno di Tour, restando poi alle pendici del Partenio per proseguire poi nella Valle del Sabato, Valle dell’Irno, Vallo di Lauro, Mandamento Baianese prima di arrivare in città.

Nelle tappe in Valle Caudina, quindi, sarà presente anche una troupe della TGR Campania per realizzare un servizio che andrà in onda nel TG delle 14.00

Fremono i preparativi ad Avellino per l’accensione del Pino Irpino che si terrà alle 20.45 presso il Convitto Nazionale Colletta lungo Corso Vittorio Emanuele dove nei giorni scorsi è stato allestito l’albero che è pronto ad accogliere le decorazioni raccolte in tutti e 118 i comuni, grazie all’estro e alla creatività di Polilop.

Dalle 19.00 Il Convitto In Festa per il Pino Irpino offrirà anche un intrattenimento musicale per aspettare l’arrivo della carovana che nel caso di maltempo si terrà all’interno dell’atrio dello storico istituto scolastico.

Il Pino Irpino è un progetto dell’Associazione #Irpiniativogliobene ODV in collaborazione con CONI Avellino e Cesvolab. Patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. In collaborazione con Irpiniambiente, Convitto Nazionale “Pietro Colletta” Avellino, Museo Irpino. Con il supporto di PCAlive Consulting, Monkey Adv, Polilop, Texture Stereolitografia, AutoMotorService, Mappamondo, Ma.Da.Cos. Garden Center, Don Tonino Bello ODV, PZ Sport

Domenica 8 dicembre 2024 giorno 3

Prata di Principato Ultra 7.30 Pratola Serra 7.45 Santa Paolina 8.04 Montefusco 8.19 Torrioni 8.39 Petruro Irpino 8.55 Chianche 9.10 San Martino Valle Caudina 9.50 Cervinara 10.09 Rotondi 10.25 Roccabascerana 10.52 Pietrastornina 11.09 Sant’Angelo a Scala 11.24 Summonete 11.40 Ospedaletto d’Alpinolo 11.53 Mercogliano 12.12 Bellizzi Irpino 12.38 Aiello del Sabato 12.55 Cesinali 13.08 San Michele di Serino 13.58 Santo Stefano del Sole 14.15 Santa Lucia di Serino 14.32 Serino 14.45 Solofra 15.04 Montoro 15.28 Contrada 15.51 Forino 16.07 Moschiano 16.38 Quindici 16.54 Lauro 17.10 Taurano 17.26 Domicella 17.46 Pago del Vallo di Lauro 18.02 Marzano di Nola 18.16 Avella 18.51 Sperone 19.07 Baiano 19.21 Sirignano 19.34 Quadrelle 19.48 Mugnano del Cardinale 20.02 Monteforte Irpino 20.27 Avellino 20.51 Pino Irpino