Dal 10 al 30 dicembre 2024, la galleria Bosco Lucarelli, location nel cuore del centro storico di Benevento, sarà teatro di una straordinaria retrospettiva dedicata al maestro Pierino Panarese, recentemente scomparso.

L’evento, intitolato “pIERIno OGGI e DOMANI: il ricordo vivo nelle opere del maestro Panarese”, è inserito all’interno della rassegna natalizia Incanto di Natale e celebra l’arte di un uomo che ha saputo raccontare il mondo attraverso pennelli e tanta passione.

Nato a Benevento il 29 giugno 1938, Pierino Panarese ha coltivato fin dall’infanzia una profonda passione per la pittura e la scultura, linguaggi attraverso i quali dava voce alla sua intima fiducia nello spirito che aleggia in ogni forma di creato. La sua arte, intrisa di significati e tecniche ricercate, si distingueva per la capacità di armonizzare forma, spazio e colore, riportando in vita momenti di un passato autentico e preservando l’essenza di paesi e luoghi non ancora contaminati dal consumismo moderno.

“pIERIno OGGI e DOMANI” rappresenta non solo un tributo alla memoria dell’artista, ma anche un invito a esplorare l’universalità della sua visione. Attraverso una selezione di quadri, presepi e sculture, la mostra offrirà ai visitatori un’esperienza che unisce estetica e riflessione, perpetuando il messaggio del maestro Panarese: l’arte come celebrazione della bellezza e della nostalgia di un tempo passato, ma mai perduto.

La famiglia Panarese, promotrice dell’evento, desidera onorare la memoria dell’artista, realizzando uno dei suoi sogni: quello di lasciare un’eredità artistica viva e tangibile, capace di emozionare oggi come domani.

L’inaugurazione si terrà il 10 dicembre alle ore 18:00 presso la galleria Bosco Lucarelli, al corso Garibaldi di Benevento. Saranno presenti i familiari, rappresentanti delle istituzioni e amici dell’artista, per un momento di condivisione e ricordo.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 28 dicembre, un’occasione unica per conoscere e apprezzare il genio di Pierino Panarese.

Informazioni aggiuntive:

• Luogo: Galleria Bosco Lucarelli, Corso Garibaldi, Benevento

• Date: 10 – 30 dicembre 2024

• Orari di apertura: ore 10.30 – ore 21.00

• Ingresso: Gratuito

Per ulteriori dettagli, contattare:

pierino.panarese@alice.it