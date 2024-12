"Opportune le dimissioni anche dalla Presidenza della Commissione Trasporti”

“Non basta cedere una delega per mettere una toppa su una crisi che sta minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La situazione è grave e richiede un atto di responsabilità: Cascone deve dimettersi anche dalla Presidenza della Commissione Trasporti,” afferma Villani.

Le parole di De Luca, che ha liquidato le dimissioni come ‘scemenze’, rappresentano una grave mancanza di rispetto verso il lavoro della magistratura e un’offesa per le migliaia di cittadini campani che ogni giorno vivono disagi enormi a causa di un sistema di trasporti inefficiente. “Minimizzare e banalizzare un atto giudiziario non è degno di un Presidente di Regione e dimostra ancora una volta un’arroganza politica che non possiamo più tollerare,” prosegue Villani.

È chiaro che sono garantista e mi auguro che il consigliere Cascone possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma derubricare questa vicenda come ‘scemenze’ è un’offesa alle migliaia di cittadini che aspettano un miglioramento dei trasporti nella nostra regione.

Il Movimento 5 Stelle chiede un cambio di rotta netto. “Le istituzioni devono essere un esempio di trasparenza e credibilità, non di opacità e arroganza. Solo con un passo indietro netto e chiaro da parte di Cascone sarà possibile iniziare a ricostruire la fiducia dei cittadini e garantire che la Commissione Trasporti lavori senza ombre e senza conflitti,” conclude Villani.