Due serate dedicate ai grandi classici intramontabili della musica degli anni ’70 e ’80, per un viaggio tra le note che hanno fatto la storia e per rivivere insieme emozioni e ricordi indimenticabili. Si tratta di brani in cui predomina il virtuosismo e lo spirito di ricerca degli anni che hanno fatto la storia della musica e che restano ancora vivi oggi; richiamando l’interesse anche dei giovanissimi, che rivolgono lo sguardo oltre il mainstream e le classifiche, per cercare il vero spirito creativo e rivoluzionario di quegli anni.

Sul palco si esibiranno: Paul Gordon Manners (voce e chitarre); Giannantonio Cillo (voce e tastiere); Antonio Napolitano (percussioni); Antonio Postiglione (basso); Camillo Cadente (chitarra), Carmine Di Giacomo (batteria); Max Fontana (tastiere) e Vincenzo Napolitano (chitarra).

I biglietti per l’accesso alle due serate sono in vendita presso: Autoscuola Dante Alighieri in via. Pescatori, 30 ( 328.6114152 e 328.6718444) ad Avellino e Soundwave Tech di Nunzio Capriglione in via Montevergine 37 a Mugnano del Cardinale (388.8116245).