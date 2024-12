Giovedì 12 dicembre presentazione ufficiale dell’albo illustrato

Giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 18.30, presso il palazzo marchesale di Arnesano (Le) si svolgerà la presentazione ufficiale dell’albo illustrato dal titolo “Passetti di Rime”, scritto da Maria Grazia Toma, illustrato da Jacopo Tarantino, edito da Edizioni Esperidi nella collana “Nel Giardino delle Esperidi”. A dialogare con l’autrice sarà Paola Colucci, coordinatrice presso la scuola dell’Infanzia dell’I.C. “V. Bodini” di Arnesano-Monteroni. Sarà presente l’editore Claudio Martino. Info 339 700 7340.

Il libro. La pace, i colori, la gioia, il sole… sono solo alcune dei temi-chiave trattati nelle dodici filastrocche di Maria Grazia Toma, che come in un allegro girotondo, si rincorrono passo dopo passo, o passetto dopo passetto. Le filastrocche, in rime baciate e “giocose”, sono corredate da magnifiche immagini opera dell’illustratore Jacopo Tarantino.

L’autrice. Maria Grazia Toma è insegnante presso la scuola dell’Infanzia, si diletta a scrivere filastrocche e poesie ispirandosi ai temi dell’attualità e al mondo dei bambini.