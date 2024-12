La magia della chitarra classica con un programma interamente dedicato alla musica spagnola

Continua il successo della trentesima edizione di Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte, rassegna che da tre decenni coniuga la magia della musica con il fascino del patrimonio artistico. Dopo gli apprezzati appuntamenti, ospitati anche nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, l’attesa è ora rivolta al decimo evento in programma: sabato 7 dicembre 2024 alle 19.30, il Museo Campano di Capua farà da scenario a un recital che si preannuncia imperdibile.

Protagonista della serata sarà il maestro Alberto Mesirca, tra i più acclamati chitarristi classici della scena internazionale, che si esibirà per il ciclo A-Solo. Un viaggio musicale che attraverserà la Spagna da Luys de Narvaez e Alonso Mudarra, maestri del Rinascimento, fino alle opere di Isaac Albéniz e Antonio José. Un programma capace di evocare atmosfere e tradizioni spagnole, grazie alle opere di Fernando Sor, Enrique Granados e Francisco Tárrega, culminando con l’omaggio di Manuel de Falla a Claude Debussy.

Il protagonista

Alberto Mesirca è un interprete di straordinario spessore artistico. Vincitore del prestigioso Gramophone Prize nel 2020 e di ben tre Chitarre d’Oro al Convegno Internazionale di Alessandria, ha costruito una carriera che unisce eccellenza tecnica e sensibilità interpretativa. Diplomatosi con lode al Conservatorio di Castelfranco Veneto, ha proseguito la sua formazione in Germania e perfezionato il suo talento con maestri del calibro di Manuel Barrueco e Alvaro Pierri. Acclamato in tutta Europa, Mesirca si è distinto per incisioni raffinate e progetti unici, come la riscoperta dell’opera di Frantz Casséus, e per il recente successo nella registrazione integrale delle opere di Mauro Giuliani.

La serata al Museo Campano promette di essere non solo un appuntamento musicale di altissimo livello, ma anche un’occasione per riscoprire un luogo simbolo della cultura campana. L’incontro tra arte e musica, cuore della rassegna Autunno Musicale, troverà qui una delle sue espressioni più affascinanti.

Ingresso ai concerti

Per i concerti al Museo Campano di Capua il costo del biglietto è di 8,00 euro l’intero, 6,00 euro ridotto enti convenzionati e docenti di musica, 4,00 euro ridotto per giovani entro i venticinque anni. Maggiori informazioni sul sito www.autunnomusicale.com/info - Tel. 0823361801.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura / Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Reggia di Caserta, della Provincia di Caserta / Museo Campano, e del patrocinio del Comune di Aversa.