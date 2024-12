Il Primo cittadino di Baiano è l'unico irpino nel nuovo vertice dell'Associazione nazionale comuni italiani

Il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, è stato eletto componente del Comitato esecutivo dell’ANCI Campania. Il direttivo dell’Associazione nazionale comuni italiani, con delibera del 15 novembre, ha votato il suo ingresso nell’organismo. Una nomina particolarmente significativa trattandosi, insieme alla Presidenza, dell’organo di vertice dell’Associazione del quale fanno parte 11 sindaci. Montanaro sarà l’unico Primo cittadino irpino nel nuovo vertice ANCI.

Insieme a Montanaro, guideranno ANCI Campania: Ilaria Abagnale, Sindaco di Sant’Antonio Abate (Na), Luigi Vicinanza, Sindaco di Castellammare Di Stabia (Na), Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara (SA), Giosi Ferrandino, Sindaco di Casamicciola (Na), Giulio Gerli, Sindaco di Striano (Na), Francesco Morra Sindaco di Pellezzano (Sa), Antonio Pannone, Sindaco di Afragola (Na), Massimo Pelliccia, Sindaco di Casalnuovo Di Napoli (Na), Francesco Pinto, Vicesindaco di Pollena Trocchia (Na), Francesco Squillante, Sindaco di Sarno (Sa).

Il primo cittadino di Baiano, nel commentare la nomina, ha sottolineato il ruolo cruciale dell’ANCI nel supporto e nella tutela dei comuni, in particolare di quelli più piccoli: “L’ANCI è un organismo fondamentale per il dialogo tra i comuni e le istituzioni regionali e nazionali. In qualità di rappresentante nell’esecutivo, sarò impegnato affinché le istanze dei nostri territori, soprattutto quelle dei piccoli comuni, che spesso faticano a far sentire la propria voce, vengano portate avanti con forza e determinazione. È una grande responsabilità e al tempo stesso un’opportunità per valorizzare le nostre realtà locali.”

Il sindaco Montanaro ha inoltre rivolto un ringraziamento al Presidente dell’ANCI Campania, Carlo Marino, e all’onorevole Enzo Alaia, consigliere regionale di Italia Viva, per il sostegno determinante di quest’ultimo nel garantire al Mandamento baianese e all’Irpinia una rappresentanza significativa in ANCI Campania: “Un sincero ringraziamento va all’on. Enzo Alaia per essersi speso con dedizione affinché il nostro territorio avesse una voce autorevole all’interno di questo prestigioso consesso. La sua attenzione e il suo impegno dimostrano ancora una volta quanto sia importante lavorare in sinergia per il bene delle comunità locali. Questa nomina – ha chiuso Montanaro – rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra le amministrazioni locali e promuovere politiche che rispondano concretamente alle esigenze delle realtà territoriali campane.“