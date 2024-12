Lunedì 9 dicembre 2024 annuale Festa della Professione dei farmacisti partenopei

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada, celebrerà lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 19,30 al Teatro San Carlo di Napoli la XII edizione della Cerimonia del Caduceo d’Oro. Verranno consegnate le medaglie al merito professionale agli iscritti con 65, 60, 50, 40 e 25 anni di laurea. L’evento saluterà anche i neolaureati appena iscritti all’Albo, i giovani che presteranno il giuramento di Galeno impegnandosi a rispettare i principi deontologici della professione. Quest’anno le celebrazioni prevedono anche uno show speciale con il musical Pas de Deux da Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky e il Concerto di Natale delle Voci Bianche e dell’Accademia di Canto del Teatro San Carlo.

Intervengono con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Vincenzo Santagada, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi, Monsignor Gaetano Castello della Curia di Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio, il Direttore del Dipartimento di Farmacia Angelo Izzo.

Quest’anno il Caduceo d’Oro va ai farmacisti collaboratori per la loro insostituibile presenza sul territorio mentre il Premio Cultura va al Magnifico rettore Matteo Lotito per gli 800 anni della Federico II e il premio “Farmacisti sul territorio 2024” al professore della Federico II Vincenzo Maiello.

Un premio speciale al progetto “Un farmaco per Tutti” che ormai da anni contribuisce al supporto farmacologico, ai meno abbienti in maniera concreta e continua in tutto il mondo.