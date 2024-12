Al torneo di Slam Poetry, inaugurato lo scorso mese, si abbinerà infatti un ricco Open mic, che si propone di accogliere sul palco varie proposte artistiche: rap, stand-up comedy, monologhi teatrali, estratti di romanzi, poesie

Giovedì 12 dicembre alle 20.45 largo al mondo degli artisti con la “Notte d’arte: Poetry Slam + Open mic night”, presso il locale Blum sito in via Bagnoli 674, Napoli.

Al torneo di Slam Poetry, inaugurato lo scorso mese, si abbinerà infatti un ricco Open mic, che si propone di accogliere sul palco del Blum varie proposte artistiche: rap, stand-up comedy, monologhi teatrali, estratti di romanzi, poesie e altro ancora.

I posti per esibirsi sono limitati ed è necessario sottoporre la propria candidatura all’indirizzo noisiamoparola@gmail.com.

Noto sul panorama partenopeo per la sua proposta musicale, il Blum ha scelto di sperimentare con la parola detta ad alta voce, ospitando un torneo di Slam Poetry valido per il Campionato regionale di poesia performativa. Proposto da “Società della Sibilla – Noi siamo parola” in collaborazione con “Caspar Campania Slam Poetry”, il format del Poetry Slam è un tipo di appuntamento molto apprezzato in Campania dove al divertimento si fondono forti emozioni: i poeti in gara si sfidano a colpi di versi, cercando di conquistare l’attenzione del pubblico, che fa anche da giuria popolare, attribuendo un voto a ogni esibizione sulla base di capacità di scrittura e interpretazione degli sfidanti.

Aperte anche le candidature per la gara, da spedire all’indirizzo di cui sopra.

Ingresso con consumazione.

Per informazioni e prenotazioni: 377 57 64 440.