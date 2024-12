La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno, si esprime sull’incidente avvenuto all’Università di Salerno, dove tre studenti sono stati coinvolti nella caduta di un albero

“In un momento così delicato, desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie e agli studenti coinvolti, unendoci in preghiera per una pronta guarigione. L’accaduto impone una riflessione sulla sicurezza negli spazi universitari. Le università devono essere luoghi sicuri, dove i giovani possano formarsi senza rischi. È necessario verificare con attenzione le dinamiche di quanto accaduto, individuando eventuali responsabilità e intervenendo con tempestività per evitare che simili episodi possano ripetersi. La sicurezza degli ambienti universitari deve essere una priorità assoluta. È fondamentale che le istituzioni si impegnino con rigore per garantire manutenzione adeguata e prevenzione. Le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità e mettere in atto misure concrete per prevenire simili tragedie. È indispensabile un controllo immediato e capillare delle infrastrutture e degli spazi verdi di tutte le università, scuole e spazi pubblici per garantire che situazioni analoghe non si ripetano mai più.” A dirlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno, in merito al drammatico incidente avvenuto sabato all’Università di Salerno.