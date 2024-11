Il ragazzo alla guida è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per eventuali Cure Mediche

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 30 Novembre, sono intervenuti sulla SS 7 denominata via Nazionale Delle Puglie nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada in una scarpata ribaltandosi. Il ragazzo alla guida, un ventunenne di Avellino è uscito da solo dall’abitacolo e dopo essere stato visitato sul posto dai sanitari del 118 è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per eventuali Cure Mediche. Per il recupero del veicolo incidentato si è reso necessario far intervenire l’Autogrù dalla sede centrale di via Zigarelli. Sul posto i Carabinieri di Avellino hanno effettuato i rilievi dell’accaduto, mentre si è fatta richiesta di intervento del personale dell’ENEL in quanto l’auto ha danneggiato una colonnina elettrica posizionata a bordo strada.