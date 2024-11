La squadra ha fatto un inizio di campionato importante, il progetto è serio e si vuole alzare l’asticella ed io, che ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco, sono a completa disposizione di Sanfilippo e del roster

L’ASD Felice Scandone Avellino comunica l’ingaggio dell’atleta Carlo Cantone. Napoletano, classe ’85, Carlo è un giocatore dalla grandissima esperienza e talento; può ricoprire il ruolo del playmaker ma, all’occorrenza anche quello della guardia con tanti punti nelle mani e con ottima visione di gioco. Cresciuto cestisticamente nella “sua” Sant’Antimo, vive la sua prima esperienza lontano da casa nella stagione 2012/2013 quando si trasferisce a Matera alla corte di coach Benedetto. Dopo l’esperienza a Latina, il passaggio importante ad Orzinuovi dove Carlo vince la prima volta il campionato di serie B ottenendo la promozione in A2. Nel 2017/2018 coach Benedetto lo richiama a sé, ma questa volta a Ferrara dove conquista una nuova promozione in A2, perdendo però la finale di coppa Italia. L’avventura emiliana termina nell’estate del 2018 quando si trasferisce ad Omegna dove giocherà nella stagione 2018/2019 vincendo la Coppa Italia ma perdendo la finale per la serie A2. Dopo una breve esperienza a Salerno, conclusasi anzitempo per la pandemia, a 35 anni ritorna a Sant’Antimo e nella stagione 2022/2023 è protagonista di un campionato di altissimo livello: la squadra napoletana conquista la finale della Supercoppa LNP a settembre e poi i play off promozione per l’A2. Nella stagione 2023/2024 diventa il miglior marcatore della storia di Sant’Antimo raggiungendo quota 820 punti segnati. Le gare dei quarti dei play off per l’A2 contro Roseto, dove Sant’Antimo viene sconfitta, combaciano con le ultime apparizioni di Carlo con la maglia della sua città d’origine. Queste le parole del nuovo acquisto biancoverde dopo la firma sul contratto e il primo allenamento sostenuto con la sua nuova squadra: “Sono felice di arrivare in una società storica come la Scandone. Ringrazio, in primis, quanti mi hanno cercato ma alla Scandone non si può dire di no. Conosco bene tutta la sua storia e ci ho giocato contro anche da avversario quando ero più ragazzino. La squadra ha fatto un inizio di campionato importante, il progetto è serio e si vuole alzare l’asticella ed io, che ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco, sono a completa disposizione di Sanfilippo e del roster. Ho avuto sin da subito un’ottima impressione dell’ambiente e dei mie nuovi compagni; c’è tanta fiducia e sono sicuro che faremo bene”. Cantone sarà a disposizione di coach Sanfilippo già dal prossimo match interno contro Canusium Basket.