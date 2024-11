Avellino, presso la sede di FdI si discute di «Giovani e Futuro»

Azione Studentesca e Gioventù Nazionale si schierano contro la desertificazione scolastica e la fuga giovanile dai territori irpini

Nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, si è tenuto, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia Avellino un incontro promosso da Vittorio Luongo, Responsabile di Azione Studentesca Avellino, in collaborazione con Gioventù Nazionale, associazione studentesca attiva all’interno degli istituti superiori.

Il tema, come anticipato, è stato «Giovani e Futuro». Due le domande che hanno accompagnato la nascita e lo svilupparsi dell’incontro: “Perché i giovani scelgono di studiare altrove?” e “Come combattere la desertificazione scolastica nelle aree interne?“

Domande a cui, tra i tanti, hanno provato a trovare risposta Nicola Antonio Raduazzo, Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino, e lo stesso Vittorio Luongo, Responsabile di Azione Studentesca Avellino.

«Avellino è il punto più importante delle aree interne: il suo vasto territorio provinciale tocca anche altre Basilicata e Puglia. Il territorio irpino si fa snodo principale di un interscambio sia culturale che economico. Grazie all’attuale Governo – sostiene Raduazzo – lo spopolamento a causa della ricerca di lavoro altrove, è diminuito. Purtroppo lo spopolamento per studio diminuisce difficilmente. L’interrogativo da lanciare è perché i ragazzi tendono a studiare fuori? È voglia di indipendenza o diffidenza verso le nostre università?»

«Questo incontro è di vitale importanza - ricorda Luongo - perché investe uno dei temi principali che sta affrontando da tempo la nostra provincia: la desertificazione scolastica. È nostro compito, come Azione Studentesca, capire bene quali siano le cause e le possibili soluzioni ai problemi che toccano in prima persona noi ragazzi.»

Nel corso dell’incontro, spazio anche ad altri promotori dell’evento, tra cui Riccardo Ponzio, Responsabile Nazionale di Azione Studentesca, Sergio Rastrelli, Senatore della Repubblica Italiana, e Mario Ciarimboli, ospite dell’evento, autore e studente universitario. Presenti, per i saluti, anche Ines Fruncillo, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia e Fabio Roscani, Deputato e Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale.