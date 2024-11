Riaccendiamo il Natale, 2° edizione

Festività natalizie all’insegna dell’ambiente alla frazione S. Felice, dove è possibile ammirare un albero di Natale Speciale, un imponente scultura di oltre 13 mt, un’installazione realizzata esclusivamente con materiali di riciclo, interamente realizzato con sacchi di juta di riciclo decorati a mano e struttura in ferro recuperata da scarti di lavorazione.

Uno stile decisamente originale ed in controtendenza rispetto alla formula tradizionale ma un manifesto tangibile del nostro impegno per un futuro più sostenibile. Una vera e propria opera d’arte che nasce dalla nostra creatività e dal nostro desiderio di prenderci cura del nostro pianeta.

Ogni sacco di juta, ogni pezzo di legno, è stato forgiato da mani abili che hanno saputo vedere oltre la semplice materia, colorati a mano e sapientemente realizzati, raccontano una storia di rigenerazione. Un oggetto destinato alla discarica è stato trasformato in un elemento di bellezza e di speranza che ora illuminano le nostre strade e riscaldano i nostri cuori. Questo albero ci ricorda che anche i gesti più piccoli possono fare una grande differenza.

Ma questo progetto va oltre l’estetica. È un invito a guardare al mondo con nuovi occhi, a valorizzare le risorse che abbiamo e a ridurre il nostro impatto ambientale. L’associazione San Felice in Movimento crede fermamente che un futuro sostenibile sia possibile, e che ognuno di noi possa contribuire a crearlo.

Attraverso le nostre attività, promuoviamo:

Il riciclo creativo: Trasformando i rifiuti in opere d’arte, dimostriamo che la creatività non ha limiti e che possiamo dare nuova vita a oggetti che altrimenti sarebbero destinati a essere scartati.

La valorizzazione del territorio: Celebrando la bellezza del nostro paese e le sue tradizioni, rafforziamo il senso di appartenenza e incoraggiamo uno sviluppo sostenibile del territorio.

L’aggregazione sociale: Creando spazi di incontro e di condivisione, promuoviamo la partecipazione attiva dei cittadini e costruiamo una comunità più forte e coesa.

Questo albero di Natale è un simbolo di rinascita. È un invito a riscoprire il valore delle piccole cose, a coltivare relazioni autentiche e a prenderci cura del nostro ambiente.

I sacchi di juta, come le cassette di legno utilizzate l’anno scorso, rispecchiano la forte tradizione agricola e nei valori trasmessi di generazione in generazione e custoditi come beni preziosi per la comunità. Mentre la piazza “Mons. Don Raimondo Russo” oltre a rappresentare il “cuore pulsante” della frazione S. Felice, posta al centro dell’abitato, ma anche un atto di riconoscenza alla figura di Don Raimondo Russo che proprio nella nostra frazione, per anni, con dedizione e amore, seppe aggregare giovani e meno giovani, che ha inciso profondamente nella vita e nella storia della nostra comunità. Un sacerdote umile che non amava apparire, ma che ha saputo essere una guida solida e un punto di riferimento importante e centrale per l’intera comunità di Montoro.

Novità di quest’anno è anche la realizzazione di un Presepe in sagome, anch’esso realizzato con materiali di riciclo in Via Giuseppe Garibaldi (nei pressi della chiesa) ed allestimenti in legno di pallet recuperato per le strade della comunità.

Il programma dell’inaugurazione prevede il seguente calendario:

Ore 19.00: inaugurazione e benedizione del presepe in sagome in Corso Garibaldi;

Ore 19.30: cerimonia di inaugurazione del grande Albero di Natale in Piazza Mons. Don Raimondo Russo.

La serata sarà allietata da mercatini di Natale, prelibatezze culinarie tipiche e musica popolare.

La cerimonia inaugurale sarà un momento di felicità e spensieratezza per l’intera comunità di Montoro. Insieme daremo il via ai tanti eventi che animeranno la comunità nel periodo natalizio.

Un ringraziamento particolare a:

- All’Amministrazione comunale ed ai funzionari e dipendenti dei vari Uffici Comunali, per la disponibilità e la sinergia istituzionale creata ed il leale spirito di collaborazione;

- Alla Polizia Locale, per la collaborazione;

- A Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi per averci onorato della sua presenza;

- Al nostro Parroco Don Michele Romeo per la fiducia che ha riposto in noi;

- A tutte le persone che hanno creduto e collaborato all’iniziativa, ai bambini, ai giovani e meno giovani, alle famiglie, e a tutti coloro che ci hanno supportato creando un’esperienza di comunità unica;

- A tutti coloro che con il loro generoso contributo hanno permesso di sostenere le spese di questa manifestazione e che con generosità hanno creduto e sostenuto il nostro progetto;

-A tutti coloro che con le loro critiche costruttive ci spronano nel lavorare al meglio.