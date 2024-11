Mirabella Eclano (Av) – Tragico incidente questo pomeriggio lungo la SP57

Perde la vita un 18enne del luogo

Era da poco uscito da scuola il giovane motociclista vittima del tragico incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la SP57 a Mirabella Eclano.

Per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo della KTM che conduceva, andando a impattare contro il guardrail.

Soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Ariano Irpino, il ragazzo è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.