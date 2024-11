Figlio d’arte e con un'educazione pianistica di matrice classica

Il grande pianista cubano sarà ad Avellino giovedì 28 novembre alle ore 21 per chiudere la mini rassegna organizzata dal Comune di Avellino con la collaborazione e la direzione artistica dell’Associazione “I SenzaTempo”

Con il suo stile unico ed inimitabile, ha saputo fondere la tradizione musicale cubana con il jazz americano. Le sue dita danzano sui tasti bianchi e neri del pianoforte restituendo al pubblico un arcobaleno di emozioni. La sua musica sprigiona una forza rara e dirompente

Stiamo parlando di Alfredo Rodriguez che, giovedì 28 novembre alle 21:00 sarà al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino insieme al contrabbassista Yarel Hernández e al batterista Michael Olivera per il quinto ed ultimo appuntamento della mini rassegna di musica internazionale “Teatro Gesualdo in Musica”, organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I SenzaTempo” e la direzione artistica di Luciano Moscati

Figlio d’arte e con un’educazione pianistica di matrice classica, Alfredo Rodriguez incontra con il jazz e la musica popolare caraibica in tenera età e questo gli ha consentito di plasmare uno stile e un sound del tutto originali e ricercati, arricchiti da una passione e un virtuosismo nell’esecuzione fuori dal comune

Non è un caso se nel 2006, ad accorgersi di lui è proprio il leggendario Quincy Jones, che lo accoglie nella sua scuderia di purosangue, dando il là ad una carriera internazionale che ha portato Rodriguez ad esibirsi nei club e nei teatri di tutto il mondo

La musica di Alfredo Rodríguez, condensata nell’ultimo lavoro discografico “Coral Way” riporta ad Avellino il suono di una delle strade più vive e pulsanti di Miami. Una fusione di latin pop, timba, salsa, bachata, tango, reggaeton e bolero che permea la variegata comunità di latini che vive la citta e che si trasforma in una danza emozionante di note, che celebra la vita con la forza e la passione che solo un artista di tale calibro sa trasmettere

Biglietti ancora disponibili online e sui circuiti Go2 e Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Gesualdo di piazza Castello, aperta dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 13

Per info chiamare il numero 333.8968219. Risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17