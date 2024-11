Il percorso che unisce cultura, divertimento e magia

Per il programma di M’Illumino d’inverno 2024/25, il Comune di Sorrento sceglie *City Adventure*, l’innovativa APP sviluppata da Stylo Project che permette di esplorare il territorio in modo interattivo, attraverso una divertente caccia al tesoro e quiz game.

Per questa speciale occasione, il percorso già esistente creato in collaborazione con *About Sorrento* è stato adattato per valorizzare il centro storico durante il periodo natalizio. Gli utenti avranno la possibilità di immergersi nella tradizione e bellezza di Sorrento percorrendo un itinerario unico, arricchito dalle luminarie artistiche, dagli spettacolari allestimenti e dalle iniziative proposte nell’ambito del calendario di *M’Illumino d’inverno*.

Il gioco, disponibile in italiano ed inglese, invita partecipanti di ogni età a sfidarsi tra quiz, indovinelli e missioni, scoprendo curiosità sulla storia e la cultura locale mentre vivono la magia delle festività. Alla fine del periodo natalizio, i primi classificati riceveranno premi speciali messi in palio dai partner dell’iniziativa: Sorrento Calcio, Fondazione Sorrento, Goodness e LABout Sorrento.

“Con *City Adventure*, vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente e moderna che unisca la scoperta del nostro patrimonio storico e culturale al divertimento della tecnologia interattiva. È un modo per rendere Sorrento ancora più magica e accessibile durante le feste”, ha dichiarato Gianni Cioffi della Stylo Project

L’applicazione è scaricabile su smartphone e il percorso è attivo a partire già dal 23 novembre, in occasione dell’accensione dell’albero in Piazza Tasso.

Partecipare è semplice: basta scaricare l’APP, iscriversi e scegliere il percorso evento Sorrento, speciale Natale ed immergersi nell’avventura e lasciarsi guidare dalla curiosità!

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale www.cityadventure.it