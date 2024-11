All'interno dell'abitazione era presente una donna di 71 anni, è stata trasportata in ospedale per cure mediche

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 07’30 di oggi 24 novembre, sono intervenuti in periferia della città in via Due Principati, nel tratto che dal carcere porta a Bellizzi, per una deflagrazione avvenuta al secondo piano di un edificio del posto. Lo scoppio, molto probabilmente dovuto ad una fuga di gas ha danneggiato gran parte dell’abitazione e al suo interno era presente una donna di 71 anni, la quale prima è stata visitata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti e poi in un secondo momento è stata trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa alla messa in sicurezza dell’abitazione eliminando il pericolo. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Capo Turno provinciale e dal Funzionario di guardia, e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di propria competenza.