Ricorre, oggi, il 44esimo anniversario del terremoto che nel 1980 devastò i territori dell’Irpinia, della Valle dell’Irno e parte dell’Agro-nocerino. Il Gruppo “Radici” di Bracigliano, in questa giornata della memoria, intende unirsi a tutte le celebrazioni in ricordo delle vittime di quel 23 novembre 1980, esprimendo la propria vicinanza nei confronti di tutte quelle persone, che ancora oggi portano le cicatrici di un evento calamitoso di portata eccezionale.

“Molti di noi – raccontano i Consiglieri del Gruppo “Radici” – hanno ancora vivo il ricordo di quei terribili attimi nei quali la terra tremò, provocando morte e distruzione nei territori colpiti. I numeri di quella tragedia riportarono dati impressionanti: circa 280 000 sfollati, 8 848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2 914 vittime. Un dolore immenso, che molte famiglie che hanno perso un loro caro portano ancora dentro”.

“Sicuramente – affermano i membri di “Radici” – nessuno di noi ha il potere o la presunzione di prevedere ciò che Madre Natura può determinare, in tutte le sue dinamiche più misteriose. Ma sicuramente, l’impegno della politica è quello di adottare adeguati strumenti normativi che possano contrastare, per quanto possibile, eventuali calamità naturali”.

“Nel corso degli anni – concludono i Consiglieri di “Radici” – tanto è stato fatto in riferimento alle leggi sull’edilizia antisismica e tanto bisognerà ancora fare anche in tema di rischi idrogeologici, rispetto ai quali molti territori, per via della loro fragilità, sono sottoposti. Il nostro impegno deve andare in questa direzione e teniamo ad esprimere sincera vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie che in quel 23 novembre 1980 hanno perso tutto o quasi. A loro vanno rivolti tutto il nostro rispetto e la nostra ammirazione per essere riusciti a rialzarsi e a continuare nel loro percorso di vita”.

Tante le manifestazioni in ricordo di questo triste anniversario, che tuttavia non può e non deve essere dimenticato.