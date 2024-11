Giornata contro la violenza sulle donne: intervento di Florence Costanzo

L'Ugl Basilicata è da tempo in prima linea contro ogni forma di violenza e discrimine

“Stop alla violenza sulle donne, lo abbiamo sempre sostenuto e ribadito ad alta voce: anche in Basilicata il fenomeno della violenza maschile sulle donne è un argomento molto importante e delicato, erroneamente considerato come lontano, come qualcosa che ormai non ci riguarda più. Basti pensare che ancora oggi, le stragi di violenza maschile sulla donna vengono codificate dalla cronaca con le parole quasi a testimoniare il bisogno di dare una giustificazione a qualcosa che è in realtà mostruoso“.

E’ quanto sostiene la Segretaria Regionale dell’Ugl Basilicata, Florence Costanzo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne per la quale, “Il 25 novembre non è solo un momento celebrativo, ha significato se diventa il momento del confronto e della riflessione su un fenomeno che sempre più spesso si manifesta. ‘Omicidio passionale’, ‘d’amore’, ‘raptus’, ‘momento di gelosia’ sono aggettivi comuni che vengono più usati in queste vicissitudini. Bisogna rompere i concetti che oggi giorno si manifestano nelle forme di violenza sulle donne, si può promuovendo con una educazione di genere nelle scuole, sui social media, in ambito familiare e sociale. Allora l’Ugl Basilicata – prosegue Costanzo – lancia un accorato appello, tentare di emarginare tale fenomeno. Come? Dobbiamo intervenire, educando i nostri ragazzi e le nostre ragazze ai sentimenti e alla sessualità, creando luoghi di supporto per le donne che denunciano violenza, ogni donna deve poter esprimere se stessa senza imposizioni e condizionamenti altrui. È un percorso lungo al quale richiede l’aiuto di tutti, istituzioni e cittadini, ma necessaria per una società giusta ed equa. A tal proposito vogliamo prendere atto di quanto sta’ mettendo in atto Cosimo Latronico, assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, restando sempre in tema sulle donne e la violenza in genere che sia contro operatrici sanitari o donne impegnate in qualsiasi altro settore: Latronico, fin dal suo insediamento a assessore regionale, ha messo in atto strategie di prevenzione e gestione della violenza contro le donne con iniziative che rendano riflessioni necessarie, soprattutto alla luce delle tragiche vicende che riempiono le colonne della cronaca e per le quali occorre progettare strategie d’intervento urgenti e mirate. Di ciò come O.S. ne plaudiamo prendendone atto. L’Ugl Basilicata è da tempo in prima linea nel contrasto della violenza sulle donne in un impegno profondo e capillare, a tutti i livelli, contro ogni forma di violenza e discrimine ma – conclude la Segretaria Ugl Costanzo -, non abbiamo più bisogno di parole bensì abbiamo bisogno di un confronto maggiore per non disperdere le energie e soprattutto, per non far sì che questo fenomeno venga affrontato solo a livello di spot“.