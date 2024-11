Quarantaquattro, 44, anni fa l’Irpinia fu al centro dell’intera d’Italia. No, non fu per motivi politici, o culturali. Non fu l’elezione di qualche “altro ed alto” irpino a capo d’un partito politico. Non fu nemmeno la pubblicazione dell’ennesimo libro postunitario, a favore dei Borboni e del brigantaggio.