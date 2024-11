Il 4 marzo 2024 la Commissione ha sanzionato Apple per abuso di posizione dominante sul mercato della distribuzione di applicazioni di streaming musicale, come descritto nel caso AT.40437. Il 24 giugno 2024 , a seguito della designazione di Apple come gatekeeper in relazione al suo App Store a norma del regolamento sui mercati digitali, la Commissione ha deciso di chiudere l’indagine antitrust di portata più ampia (caso AT.40716). Ai sensi del regolamento sui mercati digitali, Apple non deve obbligare gli sviluppatori di applicazioni a utilizzare il suo sistema di acquisti in-app e deve astenersi dall’imporre limitazioni monetarie e non monetarie all’orientamento.