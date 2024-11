Dario Vassallo: “34 alberi dedicati a chi ha lottato per la pace, tra cui il “Sindaco Pescatore”

Oggi, nel Comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza, è stato inaugurato il primo Parco della Pace italiano, un luogo che intreccia memoria, natura e impegno per un futuro di convivenza pacifica. Un progetto unico nel suo genere, nato sulla scia del primo Parco della Pace realizzato in Finlandia, che vede la collaborazione tra il Comune di Fuscaldo e la rete internazionale Peace Circle™.

All’interno del parco sono stati piantati 34 alberi, disposti a formare il simbolo della pace. Ogni albero è dedicato a personalità illustri che si sono distinte nella promozione della pace a livello internazionale, nazionale, regionale e comunale. Tra questi, uno porta il nome di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore”, ricordato per il suo amore per il mare e il suo coraggio nel combattere contro l’illegalità e la devastazione ambientale.

Durante la cerimonia, i bambini presenti hanno letto un omaggio emozionante dedicato ad Angelo Vassallo: “Amava il mare e odiava chi lo inquinava Angelo Vassallo, il ‘Sindaco pescatore’. Un uomo che lottava, praticamente da solo, contro l’illegalità e aveva capito che cosa stesse succedendo sul suo territorio: un enorme traffico di cocaina. È stato ucciso perché voleva fermarlo. Proteggeva la sua terra con una determinazione che è continuata dopo la sua morte.”

Questo evento segna un passo importante verso la realizzazione della missione di Peace Circle™, che si propone di creare 100 Peace Circle in altrettanti paesi entro il 2030.

“La pace inizia con piccoli gesti, ma può crescere e trasformarsi in un cambiamento globale, ispirandoci alle parole di San Francesco d’Assisi: ‘Comincia col fare ciò che è necessario; poi fai ciò che è possibile; e improvvisamente farai l’impossibile’.”

“Questo Parco della Pace non è solo un simbolo, ma un messaggio concreto per le generazioni future. Rappresenta l’importanza della memoria e della responsabilità collettiva nel costruire un mondo migliore. Angelo sarebbe stato orgoglioso di vedere il suo nome associato a un progetto così significativo. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Fuscaldo e a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare questa visione in realtà.” A dirlo è Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore

“Essere qui oggi significa portare avanti l’eredità di Angelo Vassallo e di tutti coloro che hanno creduto nella pace come strada da percorrere. Questo luogo è un simbolo di ciò che possiamo fare quando uniamo le forze: piantare semi di speranza e coltivare il futuro.” A dirlo è Antonio Curcio, delegato della Fondazione

Questo primo Parco della Pace italiano non è solo un tributo a chi si è battuto per la pace, ma un invito a guardare avanti con coraggio e determinazione. Un luogo in cui natura, memoria e impegno si intrecciano per costruire un domani migliore per tutti.