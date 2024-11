Sanità, Giuliano (UGL): “Aumento dell’indennità di specificità e defiscalizzazione siano misure estese a tutti i professionisti della salute”

"Serve coraggio, quindi, servono scelte chiare"

“L’impegno che il Ministro della Salute Orazio Schillaci sta mettendo per cercare di far rialzare la testa alla sanità italiana è chiaro. Non siamo mai stati schiavi di polemiche strumentali o gabbie ideologiche. Ci battiamo perché il diritto alle cure sia garantito ai cittadini e perché accada c’è bisogno di un impegno comune, nessuno escluso” dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

“Proprio oggi, intervenendo ad un convegno, il Ministro ha confermato la possibilità che, attraverso alcuni emendamenti alla legge di Bilancio, venga aumentata l’indennità della specificità per chi è impiegato nel SSN e defiscalizzare la stessa voce. Aspettiamo di vedere concretizzata la proposta che però dovrà essere estesa a tutta la platea delle professioni sanitarie. Gli operatori sono stanchi, logorati da promesse non mantenute specialmente da chi oggi, dalla comoda postazione dell’opposizione, ha avuto in mano le redini della sanità in passato. Serve coraggio, quindi, servono scelte chiare. Dare a tutti i professionisti un segnale di attenzione sarebbe essenziale per imboccare la strada del rilancio della sanità” conclude il sindacalista.