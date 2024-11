Sabato 23 novembre, Avellino abbraccia il Reset Trio

Avellino, 20 novembre 2024 – Un’alchimia tra tre storici amici. Una passione per la musica in tutte le sue declinazioni. Un concerto-evento che, attraverso l’improvvisazione, restituisce nuova luce alle melodie più celebri degli ultimi 30 anni rivisitate in chiave jazz.

Sabato 23 novembre, alle ore 21, il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino abbraccia Danilo Rea, Massimo Moriconi e Ellade Bandini e il loro progetto Reset Trio, quarto appuntamento della mini rassegna di musica internazionale “Teatro Gesualdo in Musica”, organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I SenzaTempo” e la direzione artistica di Luciano Moscati.

Quello del trio composto da Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria sarà un concerto intimo e sofisticato che trascenderà la musica leggera italiana degli ultimi 30 anni attraverso il jazz per farsi pura improvvisazione, esperienza emotiva sublime da vivere tutta d’un fiato.

Jazzisti nell’animo, ma capaci di improvvisare sull’onda dell’emozione, spaziando dalla ballad jazz al rock, dalla fusion al tango, Rea, Moriconi e Bandini si incrociano su questa terra grazie alla collaborazione con Mina, una delle più grandi artiste della musica italiana.

Ad Avellino l’eclettico trio porterà il suo nuovo progetto che si ispira al grande patrimonio musicale delle canzoni d’autore italiano degli ultimi 30 anni rivisitato in chiave jazz, in cui la varietà, la stravaganza e il virtuosismo di Rea, Moriconi e Bandini, contribuiranno a creare un interplay incalzante e brillante, coinvolgendo così il pubblico in un appassionante e appassionato concerto dal vivo.

Biglietti ancora disponibili online e sui circuiti Go2 e Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Gesualdo di piazza Castello.

Per info chiamare il numero 333.8968219. Risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.