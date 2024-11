La necessità e il dovere di ricordare il terremoto dell'Irpinia con un evento ad Atripalda (AV)

“23 Novembre una data, un dramma da ricordare sempre in Irpinia ma in particolare nelle aree interne del Mezzogiorno d’Italia”

Così la segretaria generale della CGIL provinciale di Avellino Italia D’Acierno che continua

“A 44 anni di distanza da quei tragici 90 secondi che sconvolsero la nostra terra, sentiamo sempre la necessità ed il dovere, come sindacato, come Cgil Avellino, di ricordare e riflettere insieme sul significato di quel drammatico e tragico evento. Per queste ragioni come CGIL Avellino, con le associazioni Laika e Lupus in Fabula abbiamo deciso di organizzare una breve ma intensa performance di audio e video, pensata proprio per tenere viva la memoria collettiva e rinnovare il nostro impegno verso la comunità Irpina.”

L’evento si terrà sabato 23 novembre 2024 alle ore 19:00, ovvero a ridosso delle scosse di terremoto, nella suggestiva cornice del centro storico di Atripalda, presso Piazzetta degli Artisti.

“Come sempre abbiamo fatto anche negli anni scorsi, anche quest’anno il 23 Novembre è un’occasione collettiva per condividere un momento di raccoglimento e riflessione, ricordando chi ha vissuto sulla propria pelle quei giorni difficili e riaffermando il valore della solidarietà che ha sempre contraddistinto lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, giovani dell’Irpinia, ma anche tutto il movimento associativo e di volontariato che in quell’occasione, come in altre ha dato sempre il meglio in questo paese spesso distratto e poco sensibile alle criticità ambientali e naturali per cui ci vorrebbe molta più cura, sensibilità, attenzione e progetti di prevenzione.”

“Per questo Invitiamo tutte e tutti i cittadini a partecipare ed a far sentire la loro presenza in questo importante momento di memoria collettiva.”

Così conclude la segretaria generale CGIL Provinciale Avellino Italia D’Acierno in nome di tutte le associazioni CGIL LAIKA, Lupus in Fabula proponenti l’iniziativa del 23 novembre 2024 ad Atripalda (Av) in Piazzetta degli Artisti dalle ore 19:00.