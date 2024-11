Scattano denuncia e fogli di via

Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno avviato una serie di controlli straordinari che stanno interessando senza sosta il comune di Venticano e i paesi limitrofi. L’iniziativa è stata predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, e mira a garantire una copertura capillare dell’intero territorio, con un’attenzione particolare all’importante svincolo autostradale di Benevento-Castel del Lago.

Proprio in questa zona, nella notte scorsa, i Carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo due giovani che hanno suscitato sospetti. Il conducente, appena diciottenne, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante la perquisizione. L’arma è stata sequestrata e il giovane, incensurato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento. È stata inoltre avanzata la richiesta di emissione di un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Venticano. Anche per il passeggero, che aveva numerosi precedenti penali, è stata proposta la medesima misura di prevenzione.

L’attività dei Carabinieri si è estesa al centro abitato, dove sono stati fermati due uomini provenienti dalla provincia di Foggia, osservati mentre si aggiravano tra le abitazioni senza una giustificazione valida. Anche per questi due individui, padre e figlio già noti alle Forze dell’Ordine, è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Complessivamente sono stati controllati gli occupanti di oltre 300 veicoli, tre dei quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo a causa di riscontrate irregolarità.