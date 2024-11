Questa vittoria scrive un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Gran Caffè Romano, che continua il suo viaggio all'insegna della passione

È del Gran Caffè Romano di Solofra il Miglior Pandoro del Mondo 2024, grazie al primo posto nella competizione globale organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC). L’evento, svoltosi a Napoli il 18 Novembre, ha accolto maestri pasticcieri provenienti da Francia, Spagna, Messico, Giappone e Italia, con oltre 60 dolci in gara distribuiti in cinque categorie. Il segreto del successo? La qualità superiore e la maestria nella lavorazione del Pandoro Aureum, che hanno conquistato la giuria. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza, l’artigianalità e la passione che da tre generazioni distinguono il lavoro dei fratelli Romano.

Dal 1950 ad oggi: una tradizione di successo

Fin da quando il nonno di Raffaele e Gianfranco fondò la pasticceria nel 1950, il Gran Caffè Romano è diventato un’istituzione per gli amanti dei dolci nella provincia di Avellino e oltre. La pasticceria è rinomata per la sua capacità di combinare innovazione e tradizione, mantenendo intatta l’autenticità della pasticceria campana. Il fiore all’occhiello della produzione rimangono i lievitati, per i quali la famiglia dedica estrema attenzione alla scelta delle materie prime, alla precisione nella lavorazione e al rispetto dei tempi di lievitazione. Non a caso, nel 2022 il Gran Caffè Romano ha vinto il prestigioso Campionato del Mondo FIPG nella categoria Panettone Tradizionale.

Il trionfo che celebra la tradizione dolciaria campana

La competizione ha visto la partecipazione di 40 maestri pasticcieri, provenienti da tutto il mondo, qualificati in precedenti selezioni regionali. Grazie alla perfetta sinergia tra ingredienti di alta qualità e una lavorazione meticolosa, il Pandoro Aureum del Gran Caffè Romano è stato giudicato il migliore. Con questo nuovo traguardo, il Gran Caffè Romano rafforza ulteriormente la sua posizione d’eccellenza nella pasticceria italiana. Raffaele Romano, intervistato dopo il trionfo, ha dichiarato: “Il nostro segreto è la passione, la ricerca costante e il rispetto per la tradizione. Ogni dolce che prepariamo è frutto di anni di esperienza, ma anche di sperimentazione continua. Il nostro Pandoro Aureum, come tutti i nostri lievitati, è il risultato di ingredienti di alta qualità, una lavorazione accurata e una lunga lievitazione. Questo traguardo ci spinge a migliorare ancora. Grazie a tutta la squadra per l’amore e la dedizione che ogni giorno ci affianca.” Questa vittoria scrive un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Gran Caffè Romano, che continua il suo viaggio all’insegna della passione, dell’impegno costante e dell’eccellenza culinaria.